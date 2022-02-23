آخر تطوّرات الأزمة الروسية-الأوكرانية

ا ف ب

آليات عسكرية روسية يتم نقلها إلى الحدود الأوكرانية في 23 شباط/فبرار 2022

باريس (أ ف ب) – في ما يلي آخر التطورات الميدانية والجهود الدبلوماسية على صعيد الأزمة الروسية-الأوكرانية بعد إعلان موسكو اعترافها باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

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أوكرانيا تستدعي جنود الاحتياط

أصدرت أوكرانيا الأربعاء أمراً بتعبئة جنود الاحتياط ودعت مواطنيها إلى مغادرة روسيا في أقرب وقت ممكن.

وجاء في بيان نشرته القوات البرية الأوكرانية على فيسبوك "سيتم استدعاء جنود الاحتياط الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و60 عاما... التعبئة ستبدأ اليوم. والحدّ الأقصى لفترة الخدمة هو عام واحد".

ولدى أوكرانيا أكثر من 200 ألف جندي احتياط بالإضافة إلى 250 ألفاً من القوات المسلّحة النظامية.

وطلب مجلس الأمن الأوكراني فرض حال الطوارئ في البلاد، ويتوقّع أن يصادق البرلمان على قرار بهذا الشأن في غضون 48 ساعة.

عقوبات الاتحاد الأوروبي تدخل قريبا حيّز التنفيذ

تدخل مساء الأربعاء حيّز التنفيذ حزمة العقوبات التي أقرّها الاتحاد الأوروبي على روسيا إثر اعتراف موسكو باستقلال منطقتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، وفق سكرتير الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية.

وهذه الحزمة الأولى من العقوبات التي "يمكن أن يتّسع نطاقها" تستهدف خصوصاً النواب الروس الذين صوّتوا لصالح الاعتراف باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، كما تتضمّن إجراءات مالية ضدّ مصارف روسية.

برلين يمكنها الاستغناء عن الغاز الروسي

قال وزير الاقتصاد والمناخ الألماني روبرت هابيك إنّ بلاده قادة على الاستغناء عن الغاز الروسي الذي ما زالت تعتمد عليه بشكل كبير للحصول على طاقتها.

بوتين "منفتح على الحوار"

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أن مصالح بلاده وأمنها "غير قابلة للتفاوض" مع تشديده في الوقت نفسه على أن موسكو مستعدة للبحث عن "حلول دبلوماسية" للأزمة الراهنة مع أوكرانيا والدول الغربية.

لندن: "أرجحية كبيرة" للغزو

قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس الأربعاء إن هناك "أرجحية كبيرة" بأن يأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو شامل لأوكرانيا والسيطرة على كييف.

وأعربت المملكة المتحدة عن استعدادها لتوفير ضمنات قروض لأوكرانيا تصل إلى 500 مليون دولار لتخفيف تداعيات أي غزو روسي لأراضيها.

- بكين تتّهم واشنطن بـ"صبّ الزيت على النار"-

اتّهمت الصين الأربعاء الولايات المتحدة بـ"صبّ الزيت على النار" في ملف أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هويا تشونيينغ إن "الولايات المتحدة تواصل بيع أسلحة لأوكرانيا ما يزيد التوترات ويثير هلعا"، متّهمة واشنطن بالمبالغة في إشاعة أجواء الحرب.

© 2022 AFP