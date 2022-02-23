أمر تقييدي لخمس سنوات بحق رجال طارد رادوكانو

مارتين كيب ا ف ب

لندن (أ ف ب) – أصدرت محكمة بريطانية الأربعاء أمراً تقييدياً لمدة خمس سنوات بحق رجل كان يطارد لاعبة التنس البريطانية إيما رادوكانو وقطع 37 كيلومتراً مشياً إلى منزلها حيث استولى على حذاء والدها.

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وقالت حاملة لقب بطولة فلاشينغ ميدوز البالغة 19 عاماً إن أمريت ماغار البالغ 35 عاماً انتهك حريتها وجعلها تنظر باستمرار خلفها، بحسب محكمة بروملي الجزائية في جنوب لندن.

زار سائق التوصيلات السابق من شمال-شرق لندن منزل رادوكانو الواقع في جنوب-شرق لندن ثلاث مرات، وفي احدى المرات قام بتزيين شجرة في الحديقة الأمامية بأضواء عيد الميلاد.

ترك لها أيضا الورود مع رسالة تقول "لا شيء أقوله سوى انك تستحقين الحب". وتضمنت الرسالة خريطة برسم اليد تظهر مسافة "23 ميلاً" قطعها مشياً من منزله.

قرأت النائبة العامة دنيس كلوز أقوال رادوكانو بأن "الأحداث جعلتها تشعر بقلق كبير لدى خروجها".

تابعت "يتردد والداها بالسماح لها أن تخرج بمفردها. تشعر بأن حريتها قد سُلبت وهو يراقبها باستمرار".

اتصل والدها إيان بالشرطة بعد أن رصد ماغار على جرس الباب. لاحظ لاحقاً فقدان أحد أحذيته من الشرفة.

وأدين ماغار الشهر الماضي بمطاردة النجمة الصاعدة بين 1 تشرين الثاني/نوفمبر و4 كانون الأول/ديسمبر. وقد أصدر القاضي سوشيل كومار الأربعاء قراراً تقييدياً بحقه لمدة خمس سنوات.

لم يعد مسموحاً له الاتصال برادوكانو أو والديها، الاقتراب على مسافة ميل (1.6 كلم) من شارع سكنها أو الحضور في أي منشأة حيث تتدرب أو تخوض مبارياتها.

© 2022 AFP