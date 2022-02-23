المشتبه به بعملية احتجاز رهائن في أمستردام "مصاب بجروح بالغة" ونقل الى المستشفى

لاهاي (أ ف ب) – أعلنت السلطات الهولندية أن المشتبه به في عملية احتجاز رهائن في متجر "آبل ستور" في امستردام، حيث طلب 200 مليون يورو من العملات الرقمية، نقل إلى المستشفى بسبب إصابته "بجروح بالغة".

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وأكدت السلطات مساء الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي ان الرهينة وأربعة أشخاص اختبأوا في خزانة بدون علم المشتبه به، في أمان وبصحة جيدة.

أبقت عملية احتجاز الرهائن سكان المنطقة المحيطة بساحة لايدسبلين، في وسط أمستردام والتي يرتادها السكان المحليون والسياح وتضم العديد من الحانات والمقاهي، في حالة ترقب على مدى خمس ساعات.

وكانت شرطة أمستردام تلقت الثلاثاء حوالى الساعة 17,30 (16,30 ت غ) بلاغا باحتمال قيام رجل مسلح بمهاجمة متجر.

استهدف أول عناصر الشرطة الذين وصلوا الى المكان بنيران سلاح رشاش كما أعلن قائد الشرطة. تبين سريعا ان المشتبه به (وهو رجل يتحدر من المدينة ويبلغ من العمر 27 عاما) يحمل أيضا مسدسا كما أشارت صور الى انه قد يكون ارتدى سترة ناسفة.

تمكن الكثير من الأشخاص من مغادرة المبنى لكن الرجل احتجز مباشرة شخصا رهينة، وهو زبون بريطاني يبلغ من العمر 44 عاما بحسب وسائل إعلام محلية. طلب المشتبه به 200 مليون يورو من العملة الرقمية مقابل تحرير المبنى مهددا بتفجير نفسه.

أغلقت الساحة المحيطة بالمتجر سريعا وكذلك أغلقت المقاهي والمسارح. طلب من الاشخاص الذين كانوا حاضرين عند بدء عملية احتجاز الرهائن الاختباء في المقاهي بحسب أوامر الشرطة فيما أبقي الصحافيون بعيدين عن المكان.

تم إخلاء 70 شخصا من المبنى الذي يوجد فيه "آبل ستور" كما قال قائد الشرطة فرانك باو. لكن أربعة أشخاص لم يتمكنوا من مغادرة المبنى ولجأوا الى خزانة في الطابق السفلي.

طلب الرجل المحتجز كرهينة الماء حوالى الساعة 22,30 (21,30 ت غ) بالاتفاق مع الشرطة، وخرج من المبنى وفر راكضا وقد تبعه بسرعة محتجز الرهائن الذي صدمته على الفور آلية لقوات الأمن.

قامت الشرطة بفحص الرجل الممدد في الشارع بواسطة رجل آلي، وخلصت الى ان المشتبه به "لا يحمل متفجرات" كما أعلنت على تويتر. ثم نقلته وهو مصاب بجروح بالغة الى المستشفى، ولم يتم إعطاء أي معلومات منذ ذلك الحين عن وضعه الصحي. ولا تزال التحقيقات جارية.

© 2022 AFP