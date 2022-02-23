الهند ترسل 2500 طن من القمح إلى افغانستان

جاويد تنوير ا ف ب

شخص يمر في سوق في قندهار بتاريخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2021

واغا (الهند) (أ ف ب) – أرسلت الهند 50 شاحنة محملة بـ 2500 طن من القمح إلى أفغانستان التي تواجه أزمة اقتصادية وإنسانية بعد أن سمحت باكستان "استثنائيًا" بمرور القافلة، وفق ما ذكر مسؤولون الأربعاء.

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قال سفير أفغانستان في الهند، فريد ماموندزاي، في تغريدة إن هذه المنحة هي "أحد أكبر المساهمات الغذائية المقدمة من دولة لدعم (أفغانستان) في هذه الأوقات العصيبة".

كما تبرعت الهند التي كانت تربطها علاقات وثيقة بالحكومة الأفغانية السابقة المدعومة من الغرب، بـ500 ألف جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 و13 طنًا من الأدوية والملابس الشتوية.

وخزينة البلاد شبه فارغة منذ عودة طالبان إلى السلطة والتوقف المفاجئ في آب/أغسطس للمساعدات الدولية التي مولت قرابة 80% من الميزانية الأفغانية وتجميد الولايات المتحدة اصولاً بقيمة 9,5 مليار دولار للبنك المركزي الأفغاني.

تشهد أفغانستان أزمة اقتصادية خطيرة تهدد السكان بالمجاعة. وأشارت الأمم المتحدة إلى وضع إنساني "حرج" مع عوز غالبية السكان البالغ عددهم 28 مليون نسمة.

استجابت الهند لنداء الأمم المتحدة وقررت التبرع بخمسة آلاف طن من القمح لأفغانستان، وتلقت السلطات نصف الكمية الثلاثاء في أمريتسار في ولاية البنجاب، الحدودية مع باكستان.

وقالت باكستان، خصم الهند اللدود، إنها وافقت "استثنائيًا" على عبور الشحنة الهندية من أراضيها.

علّقت إسلام أباد التعاملات التجارية مع دلهي في 2019 بعد أن جردت الهند الشطر الذي تسيطر عليه في كشمير من الحكم الذاتي. يطالب البلدان بالسيادة على كامل الإقليم.

© 2022 AFP