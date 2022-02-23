انقرة تطلب من الامارات تسليم زعيم مافيا تركي

آدم ألتان ا ف ب

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أنقرة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

اسطنبول (أ ف ب) – طلبت تركيا توقيف وتسليم زعيم مافيا لجأ إلى الامارات واتهم مسؤولين بارزين في حكومة رجب طيب أردوغان بارتكاب جرائم مختلفة في مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية الأربعاء.

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واوردت الوكالة أن وزارة العدل التركية طلبت من الإمارات العمل على "توقيف سادات بيكر مؤقتًا بغرض تسليمه إلى تركيا".

وفي أيار/مايو 2021، أثار بيكر استياء تركيا عندما نشر مقاطع فيديو تم اخراجها بعناية على موقع يوتيوب واتهم فيها مسؤولين كبارا وأفرادا من عائلاتهم بالاغتصاب والقتل والاتجار بالمخدرات.

وبيكر (49 عاما) المدان بعلاقته مع الجريمة المنظمة والذي يقدم نفسه اليوم كرجل أعمال، هاجم بشكل خاص وزير الداخلية الحالي سليمان صويلو متهمًا إياه بالخيانة بعد أن كان يحميه في وقت من الاوقات.

ونفى صويلو واشخاص عدة ممن ذكرهم بيكر هذه الاتهامات.

لم ينشر بيكر أي مقاطع فيديو جديدة منذ حزيران/يونيو 2021. واكد أن السلطات الإماراتية حذرته من "مخاطر أمنية عالية" ومنعته من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي.

كما أشار زعيم المافيا إلى تلقيه تحذير من خطر تعرضه لمحاولة اغتيال.

وقام الرئيس التركي في منتصف شباط/فبراير، بأول زيارة له منذ 2013 إلى الإمارات مرحباً بـ "حقبة جديدة" بعد ان شهدت العلاقات الثنائية توترا.

تم خلال زيارة أردوغان إلى أبوظبي توقيع 13 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم.

وتسعى أنقرة إلى تحسين علاقاتها في المنطقة، فيما تواجه البلاد أزمة اقتصادية وتضخماً غير مسبوق بسبب انهيار الليرة التركية.

© 2022 AFP