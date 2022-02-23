بوتين "منفتح على الحوار" لكن مصالح روسيا "غير قابلة للتفاوض"

أليكسي نيكولسكي سبوتنيك/ا ف ب/ارشيف

موسكو (أ ف ب) – أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أن مصالح بلاده وأمنها "غير قابلة للتفاوض" فيما حذّرت بريطانيا من أن احتمال شن الكرملين غزوا على أوكرانيا "كبير".

إعلان اقرأ المزيد

وبلغ الخوف من حدوث تصعيد عسكري على أبواب الاتحاد الأوروبي ذروته منذ اعترف فلاديمير بوتين الاثنين باستقلال منطقتين انفصاليتين مواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا، وهما "جمهوريتا" دونيتسك ولوغانسك.

وأصدر الجيش الأوكراني الأربعاء أمرا بتعبئة جنود الاحتياط بعدما أمرت روسيا قواتها بالاستعداد لدعم المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون في شرق البلاد.

وقالت القوات البرية الأوكرانية في رسالة على فيسبوك "سيتم استدعاء جنود الاحتياط الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و60 عاما... الدعوات ستبدأ اليوم. والحد الأقصى لفترة الخدمة هو عام واحد".

كذلك، دعت وزارة الخارجية الأوكرانية الأربعاء مواطنيها إلى مغادرة روسيا في أقرب وقت ممكن خوفا من تصعيد عسكري من موسكو.

من جانبها، صرحت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس الأربعاء أن هناك "احتملا كبيرا" بأن يشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزوا شاملا على أوكرانيا ويهاجم كييف.

بالنسبة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، فإن الضوء الأخضر الذي أعطاه البرلمان الروسي الثلاثاء لدخول القوات الروسية أوكرانيا، هو "بداية غزو" للبلاد.

وأكد بوتين الأربعاء في كلمة متلفزة لمناسبة يوم المدافع عن الوطن أن "مصالح مواطنينا وأمنهم غير قابلة للتفاوض بالنسبة إلينا" متعهدا مواصلة تعزيز قدرات الجيش الروسي.

وأكد أنه "منفتح على حوار مباشر وصريح" مع الغرب "لإيجاد حلول دبلوماسية لأكثر المشاكل تعقيدا". واعتبر الرئيس الروسي أن مخاوف بلاده لا تزال "من دون أجوبة".

وتطالب روسيا المتهمة بحشد 150 ألف جندي على الحدود الأوكرانية لغزو جارتها الموالية للغرب، بتعهد بعدم قبول عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي أبدا، كما دعت مساء الثلاثاء إلى "أوكرانيا منزوعة السلاح" بالإضافة إلى تنازلات إقليمية للانفصاليين الموالين لروسيا.

وكان بوتين أعلن الثلاثاء أن روسيا تعترف بسيادة الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا على كامل منطقتي لوغانسك ودونيتسك وليس فقط على المناطق الخاضعة لسيطرتهم. لكنه أوضح أنه يجب ترسيم الحدود الدقيقة في محادثات بين الجمهوريتين الانفصاليتين وأوكرانيا.

وإذا كان بوتين ترك الجدول الزمني لإرسال القوات إلى الشرق غير معروف، سيكون التدخل الروسي هناك مبررا قانونيا بعدما وقعت الثلاثاء اتفاقات تعاون مع الانفصاليين، خصوصا على المستوى العسكري.

عقوبات

ورغم نوايا موسكو المعلنة، اعتبر جو بايدن أن "الوقت ما زال متاحا" أمام الدبلوماسية لتجنّب "السيناريو الأسوأ" في أوكرانيا ومنع صراع دموي شامل.

من جهته، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إنّ "كلّ الدلائل تشير إلى أن روسيا تواصل التخطيط لهجوم واسع النطاق على أوكرانيا".

وعمدت الدول الغربية على الفور على إقرار دفعة أولى من العقوبات ردا على الاعتراف بالمنطقتين الانفصاليتين حيث تتواجه كييف مع الانفصاليين منذ ثماني سنوات في نزاع أسفر عن سقوط أكثر من 14 ألف قتيل.

وكان أبرز تدبير اتخذ في هذا الإطار، إعلان ألمانيا تعليق خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 لنقل الغاز الروسي إلى اوروبا.

وفي البيت الأبيض أعلن بايدن "دفعة أولى" من العقوبات تهدف إلى منع موسكو من الحصول على أموال غربية لتسديد دينها السيادي.

كما أعلنت عقوبات من الاتحاد الأوروبي واليابان وأستراليا وكندا وبريطانيا.

إلا ان هذه التدابير تبقى متواضعة مقارنة بتلك التي توعّدت بها الغرب روسيا إذا غزت قواتها أوكرانيا.

"اختبارات صعبة"

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنه لن يلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف كما كان مخططا، حاذيا حذو نظيره الفرنسي جان إيف لودريان الذي ألغى اجتماعا مع لافروف كان مقررا الجمعة في باريس.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي الذي طالبت بلاده الثلاثاء ب"أسلحة" وضمانات حول انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، إنه بات يدرس إمكان قطع العلاقات الدبلوماسية مع موسكو.

ويبقي بوتين الذي يضبط منذ البداية إيقاع هذه الأزمة، الغموض حول نواياه. وأمامه خيارات عدة إما أن يغزو أوكرانيا بالكامل أو توسيع منطقة سيطرة الانفصاليين أو انتزاع وضع قائم جديد بالتفاوض.

إذ ان الاحتلال قد يكلف غاليا في بلد مناهض له فيما تريد روسيا من حلف شمال الأطلسي ان ينكفئ في دول أوروبا الشرقية ويوقف سياسة التوسع التي ينتهجها. وقد رفضت طلباته هذه حتى الآن.

وحذر وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف الثلاثاء الأوكرانيين من "محن" و"خسائر" مقبلة.

وخلال الليل أكد زيلينسكي أن الأوكرانيين "لا يخافون شيئا" ولن "يتخلوا عن أي جزء من بلادهم".

وعلى خطوط المواجهة في شرق أوكرانيا، أعلن الانفصاليون في لوغانسك الأربعاء أن مقاتلا قضى بنيران قناص أوكراني، وفقا لهم. كما قتل مدني في قصف ليلي، على ما أفاد الثوار.

بورز-بوب/الح/لين

© 2022 AFP