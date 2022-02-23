تجارب برشلونة محطة أولية للوقوف على التغييرات الجذرية للسيارات الجديدة

البريطاني لويس هاميلتون (إلى اليسار) والهولندي ماكس فيرستابن مع نهاية جائزة أبو ظبي الكبرى على حلبة مرسى ياس في 12 كانون الأّول/ديسمبر 2021

برشلونة (أ ف ب) – ستكون تجارب برشلونة لفترة ثلاثة أيام هذا الاسبوع وتسبق انطلاق العام الجديد للفورمولا واحد محطة أولية للفرق المشاركة في البطولة العالمية للاطلاع على التغييرات الجذرية التي طرأت على السيارات تحت مظلة القوانين التقنية الجديدة لحقبة جديدة على كافة الأصعدة، وفي عام لم يسبق أن شهد في تاريخ البطولة تنظيم 23 جائزة كبرى.

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ورغم أن العام الجديد سيبدأ من حلبة الصخير البحرينية في 20 آذار/مارس المقبل، إلا أن الفرق تدرك جيداً أن كل شيء يبدأ من التجارب الحالية التي تنطلق الاربعاء، حيث سيشاهد الهولندي ماكس فيرستابن حامل اللقب ووصيفه البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات إلى جانب السائقين الـ18 الآخرين، عن كثب وبأم العين في كاتالونيا النتائج الأولية لأشهر طويلة من العمل والتطوير على السيارات الجديدة.

وقرر المشرفون على الفئة الأولى، وبعد قرار تقليص عدد أيام التجارب التي تسبق انطلاق المنافسات إلى ثلاثة أيام فقط في البحرين عام 2021، افساح المجال أمام الفرق للمزيد من التجارب فتم اعتماد فترتين باجمالي 6 أيام على غرار ما حصل في 2020، علماً أن عدد الايام الاجمالي خلال ذلك العام بلغ 8، بخلاف الأعوام السابقة حيث كانت التجارب تقام على فترات أطول.

وتقرر هذا العام اقامة التجارب الاولى في برشلونة من 23 حتّى 25 الشهر الحالي من دون حضور جماهيري أو مواكبة تلفزيونية، على أن يتجدد الموعد لاحقاً في البحرين من 10 حتى 12 آذار/المقبل ولكن مع السماح بدخول الجماهير وتحت أعين الكاميرات، حيث ستكون الحظائر العشر قادرة على الاطلاع على آخر تصاميمها التي فرضتها الفورمولا واحد والتي تأجلت لمدة عام بسبب تداعيات فيروس كورونا.

صورة تظهر سيارة مرسيدس الجديدة لعام 2022 خلال حفل كشف النقاب عنها في سيلفرستون في 18 شباط/فبراير 2022 Handout مرسيدس/ا ف ب/ارشيف

وتهدف القوانين التقنية الجديدة المعتمدة هذا العام إلى تقليص فوارق الأداء قدر الإمكان بين الفرق، مع فرض معادلة امكانية لحاق السيارات ببعضها البعض بشكل أقرب وبالتالي ترجيح التجاوزات أكثر. كما تمت اعادة النظر بالناحية الانسيابية للسيارات، مع عودة عامل التأثير الأرضي والذي يسمح بتثبيتها على الحلبات. في حين سيتم تجهيز السيارات باطارات أكبر بقياس 18 انشاً بدلاً من 13 سابقاً.

عودة فيراري أم ماكلارين؟

استبق المدير الرياضي للفورمولا واحد روس برون الأحداث والسيناريوهات المرجحة للعام الجديد قائلاً "ستكون هناك دائماً الفرق التي تقوم بعمل رائع عند الصف الاوّل لخط الانطلاق".

وأضاف "أنا متفائل، واعتقد اننا سنرى سيارات اكثر في المقدمة، وبالطبع بعد أشهر معدودة، وذلك عندما سيحصل الجميع على فرصة رؤية سيارات الآخرين ومدى تطورها".

ألهب الثنائي فيرستابن وهاميلتون البطولة العام الماضي في اثارة قلّ نظيرها في الاعوام الاخيرة حيث حُسم لقب السائقين في اللفات الاخيرة للسباق الاخير على حلبة مرسى ياس في أبو ظبي لصالح سائق ريد بول على حساب سائق مرسيدس، في حين يأمل عاشق السرعة رؤية المزيد من المرشحين للفوز بالألقاب، بدءاً من "الحصان الجامح" فيراري ومروراً بماكلارين، من دون أن ننسى ألبين (رينو سابقاً) والذين حلوا في الترتيب ذاته العام الماضي عند الصانعين.

في المقلب الآخر وتحديداً عند السائقين، سيكون الصيني غوانيو تشو الناشئ الوحيد "روكي" الذي سيخطو خطواته الاولى في الفئة الملكة مع فريق ألفا روميو، علماً أن صاحب المركز الثالث في فورمولا2 العام الماضي دخل تاريخ البطولة من بابه الواسع حتى قبل أن يجلس خلف المقود اذ بات أول سائق صيني يشارك في الفورمولا واحد.

ويأمل تشو أن يستفيد من خبرة زميله الجديد والوافد حديثاً عقب مغادرته مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس، في حين سيزامل هاميلتون في فريق "الأسهم الفضية" مواطنه الشاب جورج راسل القادم من وليامس، علماً أن الاخير عوّض غياب نجمه باستقدام التايلندي أليكس ألبون، سائق ريد بول سابقاً، والعائد إلى الفورمولا واحد عبر بوابة الحظيرة البريطانية العريقة التي تخوض عامها الاول من دون مؤسسها "السير" فرانك وليامس الذي توفي في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عن 79 عاماً.

وستكون برشلونة أيضاً، المحطة الاولى لبدايات الألماني نيلز ويتيتش والبرتغالي إدواردو فريتاس في منصب مدير السباقات، حيث سلمت إليهما مهمة ادارة الجوائز الكبرى وحسم الصراعات على الحلبات، على أن يساعدهما هيربي بلاش كمستشار أوّل دائم.

مدير السباقات السابق الاسترالي مايكل ماسي في هانوي في 13 كانون الأوّل/ديسمبر 2019 نهاك نغوين ا ف ب/ارشيف

ويحلّ هذا الثنائي بدلاً من الأسترالي مايكل ماسي (44 عاماً) المُقال من منصبه الاسبوع الماضي من قبل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" على خلفية ادارته السيئة لجائزة أبو ظبي الكبرى العام الماضي والاحداث التي رافقت اللفات الاخيرة وأدت إلى تتويج فيرستابن.

وستحمل سيارة "ماد ماكس" ابن الـ 24 عاماً والمتوج باللقب للمرة الأولى في مسيرته، الرقم واحد بدلاً من 33 الاعتيادي، في حين ستكون مهمة هاميلتون الفوز بلقب ثامن لفك ارتباطه مع الاسطورة الالماني ميكايل شوماخر (7 لكل منهما) والتربع منفرداً على قمة الفورمولا واحد.

أولي/د ح/م م

© 2022 AFP