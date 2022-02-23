تونس تسحب فيلم "ديث أون ذي نايل" بسبب تولي ممثلة إسرائيلية بطولته

فتحي بلعيد ا ف ب

تونس (أ ف ب) – سحبت السلطات التونسية من قاعات السينما المحلية الفيلم الأميركي "Death on the Nile" الذي تؤدي بطولته الممثلة الإسرائيلية غال غادوت، إثر حملة مقاطعة قادتها جهات مناهضة للتطبيع مع إسرائيل، على ما أفاد مصدر رسمي الأربعاء.

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وقد سُحب فيلم المخرج البريطاني كينيث براناه المستوحى من رواية بالاسم عينه للكاتبة أغاثا كريستي، من الصالات التونسية بعد طرحه في التاسع من شباط/فبراير الجاري، بأمر من وزارة الثقافة، وفق مكتب الإعلام في الوزارة.

وقالت الناشطة كوثر الشابي، وهي من القائمين على حملة المقاطعة، لوكالة فرانس برس إن "الممثلة الإسرائيلية (غال غادوت) تلقت تدريبا من الجيش الصهيوني وتدعم احتلال الأراضي الفلسطينية".

وأشارت إلى إلغاء وقفة احتجاجية كانت مقررة أمام قاعة سينمائية كبيرة في العاصمة التونسية كان يُعرض فيها الفيلم، بعد صدور القرار الحكومي.

وبقي ملصق الفيلم ظاهرا الأربعاء عند مدخل بعض صالات السينما في تونس العاصمة، غير أن مسؤولين في هذه القاعات أكدوا لوكالة فرانس برس سحب العمل من برنامج العروض.

وكانت الممثلة غال غادوت أيّدت عام 2014 عبر صفحتها على فيسبوك العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، مبدية دعمها للجيش الإسرائيلي وموجهة انتقادات لحركة حماس الإسلامية التي تسيطر على القطاع الفلسطيني منذ 2007.

وتسببت هذه الحرب المدمرة بمقتل ما لا يقل عن 2251 فلسطينيا بأكثريتهم مدنيون، و74 إسرائيليا بغالبيتهم من العسكريين.

وكانت تونس منعت سنة 2017 فيلم "Wonder Woman" بسبب أداء الممثلة الإسرائيلية غال غادوت أيضا دور البطولة فيه.

وتونس التي احتضنت منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات بين عامي 1982 و1994، تدعم القضية الفلسطينية بقوة وترفض كل أشكال التطبيع مع إسرائيل، خلافا لبلدان عربية أخرى وقّعت اتفاقات مع الدولة العبرية في السنوات الأخيرة.

وقد مُنع عرض فيلم "Death on the Nile" أيضا في الكويت ولبنان للسبب عينه، فيما يُعرض في صالات بلدان عربية أخرى.

© 2022 AFP