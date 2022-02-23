دورة أكابولكو: نادال المتأهل للدور الثاني يُذعن لـ "عدم منافستي على الرقم 1 عالمياً"

بيدرو باردو ا ف ب

الاسباني رافايل نادال فرحا بعد فوزه على الأميركي دنيس كودلا في الدور الأوّل من دورة أكابولكو المكسيكية في 22 شباط/فبراير 2022

أكابولكو (المكسيك) (أ ف ب) – أذعن الاسباني رافايل نادال صاحب الرقم القياسي بعدد الانتصارات في البطولات الكبرى (21) لواقع انه لن ينافس مجدداً في سن الـ 35 عاماً على الرقم واحد عالمياً في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين، وذلك عقب تأهله إلى الدور الثاني من دورة أكابولكو المكسيكية الدولية.

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وتأهل الاسباني، الفائز ببطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي والمصنف خامساً عالمياً، بسهولة بفوزه على الأميركي دنيس كودلا 6-3 و6-2، ولكنه لم يعد يؤمن بامكانية أن يزيح الصربي نوفاك ديوكوفيتش أو حتى من سيخلفه بشخص الروسي دانييل مدفيديف عن قمة ترتيب اللاعبين.

قال "رافا" خلال المؤتمر الصحافي بعد فوزه "اعتقد انها حقبة ماضية. مشكلاتي الجسدية تمنعني من أن احافظ على آمال العودة للرقم واحد عالمياً".

وتربع نادال على قمة التصنيف العالمي للمرة الاولى في 18 آب/أغسطس 2008، من دون أن يحصل على هذا الشرف مجدداً منذ 10 كانون الثاني/يناير 2020.

ورغم كثرة الاصابات وغيابه عن الملاعب، ما زال "الماتادور" يحتل المركز الخامس متأخراً بفارق 50 نقطة عن الرابع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، ومتقدماً بفارق 1.587 نقطة عن الإيطالي ماتيو بيريتيني السادس.

وأضاف ابن مايوركا "شعرت في بعض المرات بقدرتي على أكون الرقم أول عالمياً ولكن حالتي الجسدية لا تسمح لي بذلك. اليوم، أهدافي مختلفة، ولن اتابع هذا الهدف، ومن الخطأ المثابرة".

وابتعد نادال، قبل تتويجه الـ 21 في غراند سلام في أستراليا، عن الكرة الصفراء أكثر من أربعة أشهر من أجل التعافي من اصابة في قدمه اليسرى ولاحقاً للشفاء من فيروس كورونا نهاية العام الماضي.

وأردف "مضت سنوات معدودة وأنا ألعب بشكل متقطع، وسُئلت دائماً لو اني أنوي تقليص عدد مشاركاتي، ولكن لو فعلت ذلك فمن الأفضل أن أغادر عالم كرة المضرب".

وختم متحدثاً عن مشاركته في دورة أكابولكو (500) "هذه الدورة، هي تاريخياً من الدورات التي يكون لديّ خلالها مشاعر جيدة".

واحتاج نادال إلى مجموعتين للتغلب على كودلا، وضرب موعداً مع أميركي آخر ستيفان كوزلوف المصنف 103 عالمياً والذي يعرفه جيداً كونه زميله في التدريب.

ونجح نادال في كسر ارسال كودلا المصنف المئة عالمياً في الشوط الرابع للمجموعة الأولى ليتقدم 3-1، وتابع تقدمه من دون أن يرتجف للفوز بها.

وأعاد نادال الكرّة في المجموعة الثانية ليتقدم سريعاً 4-1، ويحسم لاحقاً المباراة بعد ساعة و16 دقيقة.

وسدد "الماتادور" الاسباني 8 ارسالات ساحقة وفاز بـ36 نقطة من أصل 40 على ارساله.

البحث عن اللقب الـ91

ويبحث نادال في المكسيك عن لقبه الـ91 في مسيرته بعدما فاز في ملبورن في كانون الثاني/يناير بلقبه الـ21 في بطولات الغراند سلام، محطماً الرقم القياسي الذي كان يتشاركه مع ديوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرر.

في المقابل، لم يعانِ وصيف نادال في ملبورن، مدفيديف بدوره للفوز على الفرنسي بنوا بير 6-3 و6-4 واحتاج فقط الى ساعة و41 دقيقة لعبور الدور الأوّل.

ويقف المصنف ثانياً عالمياً عند عتبة انجاز تاريخي حيث بامكانه وفق سيناريوهات متعددة أن يزيح ديوكوفيتش عن عرشه في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين بدءاً من الإثنين المقبل، علماً أن الصربي يخوض بالتزامن مع موعد أكابولكو دورة دبي في أوّل مشاركة له بعد ترحيله عن الأراضي الاسترالية ومنعه من المشاركة في بطولتها الكبرى على خلفية عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وبخلاف نجاحات نادال ومدفيديف، أعلن الإيطالي بيريتيني السادس عالمياً انسحابه من الدورة بسبب التعب، وذلك على الرغم من فوزه بالمجموعة الأولى أمام الأميركي تومي بول.

وغادر بيريتيني الملعب بعدما كان متأخراً في المجموعة الثانية 1-5، علماً أنه حسم الاولى 6-4.

وفي وقت متأخر من الأمسية، فاز اليوناني تسيتسيباس الرابع عالمياً بصعوبة على الصربي لازلو دييري (51) بمجموعتين 7-6 (9-7) و7-6 (7-4) بعد قرابة ساعتين وربع الساعة.

وما زال تسيتسيباس يبحث عن لقبه الأوّل هذا العام، في حين تلقى خسارة مفاجئة أمام الروسي رومان سافيولين المصنف 163 عالمياً الاسبوع الماضي في دورة مرسيليا الفرنسية.

© 2022 AFP