دورة دبي: ديوكوفيتش العائد يواصل مشواره ويبلغ ربع النهائي

الصربي نوفاك ديوكوفيتش خلال مبارته في الدور ثمن النهائي من دورة دبي لكرة المضرب ضد الروسي كارن خاتشانوف في 23 شباط/فبراير 2022

دبي (أ ف ب) – بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميًا العائد الى المنافسات لأول مرة منذ ترحيله من أستراليا، الدور ربع النهائي من دورة دبي لكرة المضرب بفوزه الاربعاء على الروسي كارين خاتشانوف السادس والعشرين 6-3، 7-6 (7-2).

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وكان ديوكوفيتش استهل الاثنين عودته الى الملاعب منذ ترحيله من ملبورن الشهر الفائت لرفضه التلقيح ضد فيروس كورونا وبالتالي منعه من الدفاع عن لقبه في بطولة أستراليا المفتوحة، بفوزه على الإيطالي الشاب لورنتسو موسيتي.

ويسعى ديوكوفيتش للتتويج باللقب في دبي للمرة السادسة في مسيرته بعد 2009، 2010، 2011، 2013 و2020 والاول له هذا الموسم، على أن يلتقي في الدور المقبل مع التشيكي ييري فيسلي (163) الذي حقق المفاجأة بإقصائه الإسباني روبرتو باوتيستا أوغوت الخامس عشر 6-2 و6-4 المتوج الاسبوع الماضي في قطر.

وقال ديوكوفيتش (34 عامًا) بعد الفوز في مباراة حظي فيها بدعم من الجماهير، وهو الذي يكرر دائمًا أنه لا يحظى بتشجيع كبير في الدورات التي يخوضها، إن "الأجواء كانت رائعة اليوم في الملعب، الدعم كان رائعًا ومتساويًا لكارين ولي وهذا ما نطمح إليه من الجماهير الشغوفة التي تأتي لمشاهدتنا، لذا أشكركم من كل قلبي".

وردًا على سؤال عما إذا اشتاق ليلعب في دورات تنافسية "بالطبع اشتقت لذلك، هذه حياتي، هذا ما اعتدت على القيام به وأقوم به منذ عشرين عامًا، أستمتع بالسفر واللعب وآمل أن أترك ذكريات للاشخاص الذين يأتون لمشاهدتي".

واحتاج الصربي الى كسر واحد للإرسال في الشوط الرابع من المجموعة الاولى ليحسم الامور في صالحه. إلا أن المجموعة الثانية كانت مختلفة تمامًا بعد أن بادر الى الكسر في الشوط الثالث، لكن خاتشانوف رد التحية في الثامن ليلجأ اللاعبان الى شوط كسر التعادل، كانت الكلمة فيه للصربي.

قال بعد المباراة بحضور ابنه ستيفان في المدرجات "بالطبع الاعصاب كانت متشنجة في شوط كسر التعادل، إنه شعور طبيعي في الرياضة، تكون متحفزًا ولكن في الوقت ذاته قلقًا".

وتابع بعد وصوله الى ربع النهائي للمرة العاشرة تواليًا "اللعب في دبي هو دائمًا شرف لي. أن أكون في مكان حظيت فيه بذكريات جميلة".

ويشارك ديوكوفيتش في دورة دبي لأن التلقيح ضد كورونا ليس إلزاميًا للدخول إلى الإمارات العربية المتحدة.

وستكون دورة دبي هامة جداً لديوكوفيتش في صراعه من أجل الاحتفاظ بصدارة تصنيف رابطة المحترفين "أيه تي بي" في ظل منافسة شرسة من الروسي دانييل مدفيديف المشارك في دورة أكابولكو المكسيكية والذي سيتصدر في حال فوزه باللقب بغض النظر عن نتائج منافسه الصربي.

لكن مدفيديف يواجه معركة حامية على بعد 15 ألف كيلومتر، في ظل مشاركة الإسباني رافايل نادال الذي انفرد في أستراليا بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى (21) واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، فيما أقصي حامل اللقب الألماني ألكسندر زفيريف من الفردي بعد ضربه كرسي الحكم بالمضرب مرات عدة بعد خسارته مباراة الزوجي.

بعد دبي، ورد اسم ديوكوفيتش على لائحة المشاركين في بطولتي الماسترز 1000 في إنديان ويلز (7-20 آذار/مارس) في صحراء كاليفورنيا ثم ميامي بين 21 آذار/مارس و3 نيسان/أبريل. لكن لا يمكنه دخول الأراضي الأميركية دون الحصول على لقاح.

سينر يرجئ فوز مواري الـ700

وبلغ الروسي أندري روبليف السابع عالميًا ربع النهائي بفوزه على الكوري الجنوبي سونوو كوون (60) معوضًا تأخره بمجموعتين 4-6، 6-صفر، 6-3 بعد ساعة و42 ساعة.

ويلتقي روبليف المتوج مؤخرًا بدورة مرسيليا الفرنسية مع الاميركي ماكينزي ماكدونالد (61) الفائز على الصربي فيليب كولشرايبر (44) 6-4، 7-6 (9/7).

وأقصى الايطالي الواعد يانيك سينر المصنف عاشرًا عالميًا نظيره البريطاني المخضرم أندي موراي 7-5، 6-2، ليضرب موعدًا قويًا مع البولندي هوبرت هوركاش الحادي عشر الذي تفوق على السلوفيني أليكس مولكان 6-3، 6-2.

وأرجأ سينر بالتالي تحقيق البريطاني فوزه رقم 700 ضمن منافسات رابطة المحترفين وسيكون عليه الانتظار لدورة تالية.

وقال سينر الذي حقق فوزه التاسع هذا الموسم مقابل خسارة واحدة "إنها بداية رائعة للموسم، أحاول أن أحافظ على الثبات في مستواي ولنرى ماذا سيحصل في الدورة".

وعن مواجهة موراي "إنه شعور مميز دائمًا، إنه أسطورة، فاز بثلاث بطولات كبرى والعديد من الألقاب، عانى كثيرًا من لحظات صعبة وتعرض للعديد من الإصابات. روحه القتالية مذهلة وأتمنى له التوفيق".

وبلغ الكندي دينيس شابوفالوف الرابع عشر عالميًا بدوره ربع النهائي على حساب الياباني تارو دانيال 6-4، 6-3 ليواجه تاليًا الليتواني ريكارداس بيرانكيس (99) الفائز على الأسترالي أليكسي بوبيرين 6-4، 7-6 (9-7).

© 2022 AFP