دورة قطر: أوستابنكو تقصي كرايتشيكوفا وتتأهل لربع النهائي بصحبة جابر

كريم جعفر ا ف ب

التونسية أنس جابر خلال مباراتها والتشيكية تيريزا مارتينسوفا في الدور الثالث لدورة قطر في كرة المضرب. الدوحة في 23 شباط/فبراير 2022

الدوحة (أ ف ب) – واصلت اللاتفية يلينا أوستابنكو انتصاراتها بفوزها الأربعاء على التشيكية باربورا كرايتشيكوفا المصنفة ثانية بسهولة 6-3 و6-2، لتبلغ ربع نهائي دورة قطر الدولية في كرة المضرب بصحبة التونسية أنس جابر الثامنة.

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واحتاجت ابنة الـ24 عاماً، الصاعدة هذا الأسبوع الى المركز الثالث عشر في تصنيف المحترفات نتيجة فوزها بلقب دورة دبي السبت على حساب الروسية فيرونيكا كودرميتوفا، الى ساعة و13 دقيقة لكي تثأر من التشيكية التي أقصتها من الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي.

وبفوزها الثالث من أصل خمس مواجهات جمعتها بالمصنفة ثالثة عالمياً التي فاجأت العالم العام الماضي بإحرازها لقب بطولة رولان غاروس الفرنسية، رفعت أوستابنكو عدد انتصاراتها المتتالية الى ثمانية امتداداً من دورة دبي.

وتلتقي بطلة رولان غاروس لعام 2017 في ربع النهائي الإسبانية غاربينيي موغوروسا وصيفة البطلة والمصنفة خامسة أو الأميركية ماديسون برنغل.

ولم تكن الإسبانية باولا بادوسا المصنفة ثالثة في قطر أكثر توفيقاً من كرايتشيكوفا، إذ انتهى مشوارها أيضاً عند ثمن النهائي بخسارتها أمام الأميركية كوري غوف الرابعة عشرة 2-6 و3-6.

وتأهلت الى الدور ربع النهائي أنس جابر الثامنة بفوزها على التشيكية تيريزا مارتينسوفا 6-1 و3-6 و6-3، لتواجه الإستونية أنيت كونتافيت الرابعة والفائزة بدورها على البلجيكية إيليز مرتنز الثالثة عشرة وبطلة 2019 6-3 وصفر-6 و6-2.

وستخوض جابر الدور ربع النهائي للمرة الثانية توالياً، على أمل أن تكون أكثر توفيقاً من دورة دبي حين انتهى مشوارها الأسبوع الماضي على يد الرومانية سيمونا هاليب.

وتتفوق جابر على منافستها المقبلة كونتافيت في المواجهات المباشرة بثلاثة انتصارات مقابل هزيمتين، وهي تمني النفس بأن تؤكد تفوقها على الاستونية المصنفة سادسة عالمياً من أجل مواصلة الحلم بلقب احترافي ثانٍ في مسيرة ابنة الـ27 عاماً، بعد الذي أحرزته العام الماضي في دورة برمنغهام.

© 2022 AFP