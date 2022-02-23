طواف الامارات: بوغاتشار يتوج بالمرحلة الرابعة وبالصدارة

جوزيبي كاكاتشي ا ف ب

رأس الخيمة (الامارات) (أ ف ب) – أحرز السلوفيني تادي بوغاتشار حامل اللقب المرحلة الرابعة الجبلية من طواف الامارات للدراجات الهوائية، ليصعد الاربعاء الى صدارة الترتيب العام لأول مرة.

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وبلغت مسافة المرحلة الصعبة 181 كلم بين إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة، وتميزت بالسرعة في الـ20 كلم الأخيرة عند صعود جبل جيس الذي يرتفع نحو 1491 متراً فوق سطح البحر.

ووصل دراج فريق الإمارات الطامح لأن يكون أول من يحتفظ باللقب في السباق الذي انطلق عام 2019 بعد دمج سباقي ابوظبي ودبي، إلى خط النهاية بعد منافسة شرسة في الأمتار الاخيرة بين كوكبة من الدراجين، بزمن 4 ساعات و49 دقيقة و24 ثانية، متفوقا بفارق السرعة النهائية على البريطاني آدم يايتس والروسي الكسندر فلاسوف.

وسمح الفوز لبطل طواف فرنسا في آخر سنتين بالتربع على صدارة الترتيب لأول مرة، بفارق ثانيتين فقط عن الايطالي فيليبو غانّا.

وقال ابن الـ23 عاماً وقد بدا مجهداً بعد صعود الجبل "أنا سعيد لبدء العام (2022) بفوز، كان التسلق النهائي سريعا للغاية، لا نعرف ما يمكن ان يحدث في المراحل المتبقية ، لذلك أنا سعيد لنيل قميص الصدارة".

وتابع "كان عمل الفريق مثالياً، حيث قام العديد من الدراجين الأقوياء بالهجوم من اليسار واليمين والوسط، لقد قام الفريق بعمل رائع حيث قادني إلى السباق النهائي، والفوز هو خاتمة صعبة لكل عمل الفريق".

وشهد السباق تعرض البريطاني مارك كافنديش بطل المرحلة الثانية لحادث مع بقاء 132.6 كلم، وبعدما بقي على الأرض لبعض الوقت عاد وأكمل المنافسات بمساعدة فريقه.

وتقام المرحلة الخامسة في رأس الخيمة الخميس لمسافة 182 كلم.

- ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الرابعة:

1- السلوفيني تادي بوغاتشار (فريق الامارات) 4:49:24 ساعات

2- البريطاني آدم يايتس (إينيوس غريناديرز) التوقيت ذاته

3- الروسي الكسندر فلاسوف (بورا-هانزغروهه) التوقيت ذاته

4- البرتغالي روبن انطونيو غيريرو (اي اف اديوكيشن) بفارق 3 ثوان

5- الاسترالي داميان هوسون (بايك اكسشينج) بفارق 3 ثوان

- الترتيب العام بعد المرحلة الرابعة:

1- السلوفيني تادي بوغاتشار (فريق الامارات) 14:02:34 ساعة

2- الإيطالي فيليبو غانا (اينيوس غريناديرز) بفارق ثانيتين

3- الروسي الكسندر فلاسوف (بورا-هانزغروهه) بفارق 13 ثانية

4- البريطاني آدم يايتس (اينيوس غريناديرز) بفارق 15 ثانية

5- الاميركي نلسون بوليس (اي اف اديوكيشن) بفارق 23 ثانية

© 2022 AFP