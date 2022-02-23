مقرّ بلدية باريس وبوابة براندنبورغ في برلين يُضاءان مساء الأربعاء بألوان العلم الأوكراني

بوابة براندنبورغ في برلين في الاول من نيسان/ابريل 2020

باريس (أ ف ب) – أعلنت بلدية باريس الأربعاء أن مقرّها المعروف باسم "اوتيل دو فيل" وبوابة براندنبورغ في برلين سيُضاءان بألوان العلم الأوكراني مساء الأربعاء وذلك تعبيرًا عن دعم المدينتين لهذا البلد الذي تتعرّض "سيادته للانتهاك" من قبل جارته روسيا.

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وقالت البلدية في بيان إن "روسيا ورئيسها اعترفا أحاديًا باستقلال جمهوريتين انفصاليتين في دونباس، في خطوة تنتهك القانون الدولي وسيادة أراضي أوكرانيا".

وأضافت أن "اوتيل دو فيل وبوابة براندنبورغ سيظهران بألوان أوكرانيا، تعبيرًا عن دعمهما لهذا البلد وشعبه" الأربعاء عند الساعة 18,45 (17,45 ت غ).

وأوضحت البلدية لوكالة فرانس برس أنّ الإضاءة ستنتهي عند الساعة 22,00 في باريس. وأعلنت مدينة برلين في بيان منفصل أنّ الإضاءة في برلين ستنتهي عند منتصف الليل.

وقالت بلدية باريس التي ترأسها آن إيدالغو المرشحة للانتخابات الرئاسية، إنّ واقع أن العاصمتين ستُضيئان مبنَييها الرمزيين في الوقت نفسه "دعمًا للشعب الأوكراني والديموقراطية" يمثل "التضامن الضروري والوحدة اللذين يجب أن تتحلّى بهما أوروبا في هذا النزاع، في وقت تتهدد فيه الحرب قارتنا".

من جانبها، صرّحت رئيسة بلدية برلين الاشتراكية الديموقراطية فرانسيسكا غيفاي أنّ مدينتها تريد إبداء تضامنها مع "سكّان أوكرانيا وكثرًا من سكان برلين ذي أصول أوكرانية، إنما أيضًا مع روس كثر يتمنّون السلام في روسيا وأوكرانيا".

وكتب السفير الأوكراني لدى ألمانيا أندريه ميلنيك المعروف بتعليقاته الساخرة، في تغريدة "شكرًا لهذه الخطوة الرمزية المتأخرة، لكن ما تحتاجه حقًا أوكرانيا الآن هو أسلحة دفاعية (...)، برنامج مساعدة اقتصادية بمليارات عدة وعقوبات هائلة على روسيا".

واعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين باستقلال منطقتيَ دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا، وأمر بإرسال قوات روسية إليهما.

وتعتبر الدول الغربية أن روسيا التي تحشد 150 ألف جندي على الحدود الأوكرانية، قد تطلق عملية واسعة النطاق ضد أوكرانيا، بما في ذلك ضد كييف العاصمة للسيطرة عليها.

© 2022 AFP