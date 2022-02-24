استقالة مدعيَين مكلفَين تحقيق يستهدف ترامب في نيويورك

نيويورك (أ ف ب) – قدّم مدعيان في نيويورك مكلّفان تحقيق جنائي حساس في قضايا متعلّقة بالرئيس السابق دونالد ترامب، استقالتيهما الأربعاء، في خطوة اعتبرت وسائل إعلام أميركية أنها تُضعف هذا الملف.

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وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن المدعيين كاري دان ومارك بومرنتز "قدما استقالتيهما بعدما عبّر لهما مدّعي مانهاتن الجديد ألفن براغ عن شكوكه بإمكانية إطلاق ملاحقات ضدّ ترامب".

وردّ مكتب المدعي براغ في رسالة مقتضبة لوكالة فرانس برس بالقول إن "هذا التحقيق مستمرّ". وأضاف متوجّهًا إلى المدعيين، "نشكرهما لتفانيهما".

يشمل الملف الجنائي خصوصًا على شبهات بالاحتيال في مجموعة "منظمة ترامب" التي تضمّ نوادي للغولف وفنادق فخمة وعقارات أخرى، للحصول على قروض أفضل من المصارف ولتخفيف ضرائبها.

رغم أنه يشمل الوقائع نفسها، هذا التحقيق مختلف عن الملفّ المدني الذي تقوده المدعية العامة في ولاية نيويورك ليتيسيا جيمس التي طلبت من الرئيس السابق واثنين من أبنائه الإدلاء بشهاداتهم تحت القسم، لكن بدون جدوى حتى الآن.

وسبق أن توصل التحقيق الجنائي في تموز/يوليو الماضي إلى إدانة "منظمة ترامب" ومديرها المالي آلن ويسلبرغ خصوصًا بتهمة الاحتيال الضريبي بشأن العائدات والامتيازات التي يتمتع بها المقرّب من الرئيس السابق. ودفعت المجموعة وويسلبرغ ببراءتيهما.

تأتي استقالتا المدعيين بعدما أمر قاض من المحكمة العليا في ولاية نيويورك دونالد ترامب (75 عامًا) واثنين من أبنائه بالإدلاء بشهاداتهم في التحقيق المدني الذي تقوده ليتيسيا جيمس.

وكانت جيمس أعلنت في كانون الثاني/يناير أنها جمعت "أدلة مهمة تشير إلى أن دونالد ترامب و(مجموعة) ترامب أورغانايزيشن قيّما عددًا من الأصول بشكل خاطئ واحتيالي".

© 2022 AFP