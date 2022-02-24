اللجنة الأولمبية الدولية تتهم روسيا بانتهاك الهدنة الأولمبية بعد غزوها أوكرانيا

آن-كريستين بوجولا ا ف ب

جدد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ دعوته للسلام التي أطلقها في خطابه في حفلي الافتتاح والختام للألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين.

جنيف (أ ف ب) – اتهمت اللجنة الأولمبية الدولية الخميس روسيا بانتهاكها "الهدنة الأولمبية" في أعقاب غزوها أوكرانيا، وقالت إنها ستمد المساعدات الإنسانية للرياضيين الأوكرانيين حيثما أمكن ذلك.

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بعد ساعات من بدء موسكو غزو دولتها المجاورة الموالية للغرب، قالت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان إنها "تدين بشدة خرق الحكومة الروسية للهدنة الأولمبية".

وأشارت إلى أن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 قد وافقت في كانون الاول/ديسمبر الماضي على هدنة عالمية تبدأ قبل سبعة أيام من انطلاق الأولمبياد الشتوي في بكين في 4شباط/فبراير وتنتهي بعد سبعة أيام من اختتام دورة الألعاب البارالمبية الشتوية في 13 آذار/مارس المقبل.

لكن في الساعات الأولى من صباح الخميس، شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزوًا واسع النطاق لأوكرانيا، مما أسفر عن مقتل العشرات وإجبار المئات على الفرار.

وتابع البيان "اليوم، يجدد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية (الألماني) توماس باخ دعوته للسلام التي أطلقها في خطابه في حفلي الافتتاح والختام للألعاب الأولمبية".

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية أيضًا إنه "في أعقاب الأحداث الأخيرة"، فإنها "تشعر بقلق عميق بشأن سلامة المجتمع الأولمبي في أوكرانيا".

وأضافت أنها "شكلت فريق عمل لمراقبة الوضع عن كثب ومد المساعدة الإنسانية لأعضاء المجتمع الأولمبي في أوكرانيا حيثما أمكن ذلك".

© 2022 AFP