ثلاثة أميركيين يقرون بالذنب في التخطيط لاعتداءات على شبكة الكهرباء بغية إثارة اضطرابات عنصرية

ستيفاني رينولدز ا ف ب/ارشيف

واشنطن (أ ف ب) – أقرّ ثلاثة أميركيين منادين بتفوّق العرق الأبيض الأربعاء بأنهم خططوا لاعتداءات ضد شبكة الكهرباء بهدف إثارة حرب عنصرية في الولايات المتحدة، وفق ما أعلنت وزارة العدل.

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وقال نائب وزير العدل لشؤون الأمن الوطني ماثيو أولسن في بيان "أقرّ المتهمون الثلاثة بأنهم تورطوا في خطة لمهاجمة منشآت للطاقة بهدف إضعاف الاقتصاد وتذكية الانقسامات في بلادنا، من أجل الترويج لعقيدة تفوق العرق الأبيض".

وأقر كريستوفر كوك (20 عاما) وجوناثان فروست (24 عاما) وجاكسون ساوال (22 عاما) أمام محكمة فدرالية في أوهايو (شمال) بأنهم مذنبون بالمشاركة في "عصابة مجرمين بهدف إرهابي".

وقالت الشرطة الفدرالية من جهتها إن الشبان الثلاثة "كانوا يريدون مهاجمة محطات كهربائية في المناطق، معتبرين أن ذلك كان سيتسبب بأزمة اقتصادية واضطرابات".

وقالت وزارة العدل إن المتهمين "كانوا يعتقدون أن عملهم سيكلف الحكومة ملايين الدولارات ويتسبب بانتفاضة في هذه المناطق"، مشيرا الى أنهم كانوا يتساءلون ما إذا كان انقطاع في التيار لبضعة أشهر يمكن أن يؤدي الى حرب عنصرية ويجر الى أزمة كبرى كما حصل في الولايات المتحدة في العام 1930.

وحاز الثلاثة سما ليتناولوه وينتحروا في حال تم توقيفهم. وتناول ساوال السم لدى توقيفه على حاجز على الطريق، لكنه نجا من الموت.

وبعد أن تم توقيفهم، عثرت السلطات معهم على أسلحة نارية وكمية ضخمة من الذخائر.

© 2022 AFP