دورة أكابولكو: نادال ومدفيديف على بعد فوز من مواجهة ثأرية

الاسباني رافايل نادال خلال مباراته ضد الاميركي ستيفان كوزلوف في دورة اكابولكو لكرة المضرب. اكابولكو، المكسيك، في 23 شباط/فبراير 2022

أكابولكو (المكسيك) (أ ف ب) – بات الإسباني رافايل نادال والروسي دانييل مدفيديف على بعد فوز من تجدد الموعد بينهما، وذلك بعد تأهلهما الأربعاء الى الدور ربع النهائي لدورة أكابولكو المكسيكية في كرة المضرب.

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وسجل نادال، المصنف رابعاً في الدورة، أفضل بداية موسم في مسيرته بتحقيقه فوزه الثاني عشر توالياً بعدما تخطى بسهولة الأميركي ستيفن كوزلوف 6-صفر و6-3، ليواجه في اختباره التالي الأميركي الآخر تومي بول الفائز بدوره على الصربي دوشان لايوفيتش 7-6 (8-6) و2-6 و7-5.

ولم يسبق للإسباني الفوز بـ12 مباراة متتالية في مستهل الموسم، بل وصل الى 11 عام 2014 قبل أن تنتهي السلسلة على يد السويسري ستانيسلاس فافرينكا في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة التي أحرز نادال لقبها الشهر الماضي بفوزه في النهائي على مدفيديف، منفرداً بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى (21) بعدما كان يتقاسمه مع السويسري روجيه فيدرر والصربي نوفاك ديوكوفيتش.

ودخل نادال البطولة الأسترالية التي اسُتبعِدَ ديوكوفيتش عنها على خلفية عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بعد تتويجه بلقب دورة ملبورن ثم واصل انتصاراته في أولى بطولات الغراند سلام وصولاً الى الفوز على الأميركي دنيس كودلا في الدور الأول لدورة أكابولكو ثم مواطن الأخير كوزلوف الأربعاء.

وقال الإسباني بعد فوزه السهل على كوزلوف، إنه "من المهم دائماً الفوز بأسرع طريقة ممكنة، لكن يبقى الأهم أن تفوز. الليلة فزت بمجموعتين من دون رد وهذه أخبار جيدة. سأحاول أن أكون جاهزاً غداً لمواجهة خصم صعب".

ويأمل نادال أن يواصل بدايته الرائعة من أجل الفوز بلقبه الرابع في أكابولكو والحادي والتسعين في مسيرته، لكنه قد يصطدم في نصف النهائي بمدفيديف الذي فاز الأربعاء على الإسباني الآخر بابلو أندوخار بسهولة تامة 6-1 و6-2، مواصلاً زحفه نحو إزاحة ديوكوفيتش عن صدارة تصنيف المحترفين.

وسيصبح مدفيديف ثالث روسي يتربع على الصدارة بعد يفغيني كافلنيكوف (1999) ومارات سافين (2000-2001) وأول لاعب خارج نادي الرباعي الكبير (فيدرر، نادال، ديوكوفيتش والبريطاني أندي موراي) منذ الأميركي أندي روديك في شباط/فبراير 2004، في حال فوزه باللقب بغض النظر عن النتيجة التي سيحققها ديوكوفيتش في دورة دبي.

لكن على الروسي المصنف أول في أكابولكو التعامل مع كل مباراة على حدة والاختبار التالي سيكون الياباني يوشيهيتو نيشيوكا الذي تغلب بدوره على الأميركي تايلور فريتز السابع 3-6 و6-4 و6-2.

وفي حال نجح الروسي في تخطي عقبة ربع النهائي، سيكون أمام فرصة الثأر من نادال الذي حرمه من الفوز بلقبه الكبير الثاني، بعد الذي توج به الصيف الماضي في فلاشينغ ميدوز على حساب ديوكوفيتش، بالفوز عليه في نهائي أستراليا المفتوحة بخمس مجموعات بعدما كان مدفيديف متقدما بمجموعتين.

وتذمر مدفيديف الأربعاء من "الظروف الصعبة، الرطوبة عالية جداً. وحتى أن لعبنا في الليل، فإن الطقس حار"، معتبراً أنه "كلما حسمنا المباراة بشكل أسرع، كلما كان ذلك أفضل بالنسبة لمباراتك التالية".

وفي النصف الثاني من قرعة الدورة المكسيكية، لم يجد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف ثالثاً صعوبة تذكر في بلوغ ربع النهائي بفوزه على الأميركي جيفري وولف 6-1 و6-صفر، ليواجه الأميركي الآخر ماركوس جيرون الفائز على الإسباني بابلو كارينيو بوستا الثامن 6-7 (7-9) و6-4 و7-6 (7-4).

كما بلغ ربع النهائي البريطاني كاميرون نوري السادس بفوزه على الأميركي جون إيسنر 6-7 (2-7) و6-3 و6-4، ليلتقي الألماني بيتر غويوفتشيك الذي تأهل الى هذا الدور من دون أن يلعب بعدما قررت رابطة المحترفين "أيه تي بي" استبعاد مواطنه ألكسندر زفيريف حامل اللقب بسبب ضربه كرسي الحكم عقب خسارة مباراة في الزوجي.

© 2022 AFP