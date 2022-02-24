دورة الدوحة: خروج جابر من ربع النهائي وأوستابنكو الى نصف النهائي

التونسية انس جابر تتحسر على إهدار نقطة في مباراتها ضد الاستونية أنيت كونتافيت في ربع نهائي دورة الدوحة الدولية في كرة المضرب في 24 شباط/فبراير 2022.

الدوحة (أ ف ب) – خرجت التونسية أنس جابر المصنفة ثامنة من الدور ربع النهائي لدورة الدوحة الدولية في كرة المضرب بخسارتها امام الإستونية أنيت كونتافيت الرابعة 4-6 و1-6 الخميس.

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واحتاجت كونتافيت الى ساعة و11 دقيقة لتخطي عقبة جابر وتحقيق فوزها الثامن تواليا عقب الخمسة التي قادتها الى التتويج بلقب دورة سان بطرسبورغ الروسية الاحد قبل الماضي.

وهو الفوز الأول لكونتافيت على جابر في مباراة كاملة منذ أن تغلبت عليها في الدور الاول لدورة بريستون البريطانية عام 2014، في أول مباراة بينهما. وكسبت جابر المباريات الثلاث التالية بينهما في ربع نهائي دورتي موسكو 2018 وإنديان ويلز الأميركية 2021 والدور الأول لدورة سينسيناتي الأميركية 2021.

والتقت اللاعبتان مطلع العام الحالي في ربع نهائي دورة سيدني الاسترالية واضطرت جابر الى الانسحاب بعد خسارتها المجموعة الاولى 4-6 بسبب اصابة في ظهرها.

وحققت كونتافيت 20 نقطة رابحة مقابل 19 لجابر، لكن الاستونية ارتكبت عدد أقل من الأخطاء المباشرة (12) مقابل 28 للتونسية.

وتلتقي كونتافيت في دور الاربعة مع اللاتفية يلينا أوستابنكو الخامسة عشرة والتي واصلت بدورها انتصاراتها بتغلبها على الاسبانية غاربينيي موغوروسا الخامسة 6-2 و6-2.

واحتاجت ابنة الـ24 عاماً، الصاعدة هذا الأسبوع الى المركز الثالث عشر في تصنيف المحترفات نتيجة فوزها بلقب دورة دبي السبت على حساب الروسية فيرونيكا كودرميتوفا، الى 66 دقيقة لتحقيق فوزها الثاني على موغوروسا في خمس مواجهات بينهما.

وكانت مواجهة اليوم الأولى بين أوستابنكو وموغوروسا منذ 2017 حين حققت الإسبانية، الفائزة في ذلك العام بلقب ويمبلدون لتضيفه الى لقب رولان غاروس 2016، فوزها الثالث على منافستها من أصل أربع مواجهات بينهما وذلك في دور المجموعات لبطولة رابطة المحترفات "دبليو تي أيه" الختامية.

ورفعت أوستابنكو، بطلة رولان غاروس 2017، انتصاراتها المتتالية الى ثمانية امتداداً من دورة دبي.

وستكون المواجهة الخامسة بين كونتافيت وأوستابنكو حيث تميل الكفة للإستونية بثلاثة انتصارات آخرها قبل أسبوعين في نصف نهائي دورة سان بطرسبورغ، فيما حققت اللاتفية فوزها الوحيد في نهائي دورة إيستبورن البريطانية العام الماضي.

وحجزت اليونانية ماريا ساكاري، السادسة ووصيفة كونتافيت في سان بطرسبورغ، بطاقتها الى نصف النهائي بفوزها على الأميركية كوكو غوف 6-3 و6-3 في ساعة و25 دقيقة.

وتلتقي ساكاري في دور الاربعة مع البيلاروسية أرينا سابالنكا الأولى وبطلة 2020 أو البولندية إيغا شفيونتيك السابعة.

© 2022 AFP