دورة دبي: روبليف أول المتأهلين الى نصف النهائي

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الروسي أندري روبليف يحتفل بعد تأهله الى الدور نصف النهائي من دورة دبي لكرة المضرب في 24 شباط/فبراير 2022

دبي (أ ف ب) – أصبح الروسي أندري روبليف، المصنف سابعًا عالميًا، أول المتأهلين الى الدور نصف النهائي من دورة دبي لكرة المضرب، بفوزه الخميس على الاميركي ماكينزي ماكدونالد الحادي والستين بنتيجة 2-6، 6-3، 6-1.

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وكما حصل الاربعاء، اضطر الروسي المصنف ثانيًا في الدورة لتعويض تأخره بمجموعة قبل أن يخرج فائزًا ضد الكوري الجنوبي سونوو كوون.

ويلتقي روبليف في المربع الذهبي مع الايطالي يانيك سينر او البولندي هوبرت هوركاش، المصنفان رابعًا وخامسًا تواليًا في دبي، اللذين يلتقيان لاحقًا.

وقال روبليف بعد بلوغه نصف النهائي في دبي للعام الثاني تواليًا "واصلت القتال لأرى ما يمكن أن يحدث....بدأت أن ألعب بطريقة أفضل وحققت الفوز".

وتابع "أن أبلغ نصف النهائي الثاني تواليًا هنا هو نتيجة جيدة، سنرى ما سيحصل غدًا...الأهم أن أستمر في التحسن وسنرى ما سيحصل".

وكان روبليف خسر في دور الاربعة العام الماضي أمام مواطنه أصلان كاراتسيف الذي مضى وحقق اللقب.

وهذا نصف النهائي الثالث لروبليف هذا الموسم بعد روتردام الهولندية عندما خرج منه ضد الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم ومرسيليا الفرنسية التي توج بلقبها الاحد الماضي.

كما يلعب لاحقًا المصنف أول عالميًا وحامل اللقب في دبي خمس مرات الصربي نوفاك ديوكوفيتش مع التشيكي ييري فيسلي (163)، والكندي دينيس شابوفالوف الرابع عشر عالميًا مع الليتواني ريكارداس بيرانكيس (99).

© 2022 AFP