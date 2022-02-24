دوري الأبطال: ياريمتشوك يحتفل بالتسجيل لبنفيكا بقميص داعم لأوكرانيا

الأوكراني رومان ياريمتشونك لاعب بنفيكا البرتغالي يحتفل بهدفه في دوري أبطال أوروبا ضد أياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا بالكشف عن قميص يحمل شعار منتخب بلاده

لشبونة (أ ف ب) – احتفل الأوكراني رومان ياريمتشوك لاعب بنفيكا البرتغالي بهدفه في دوري أبطال أوروبا الأربعاء بالكشف عن قميص يحمل شعار بلاده، وذلك قبل ساعات من بدء روسيا "عملية عسكرية" في أوكرانيا.

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سجل ابن الـ26 عامًا هدف المباراة الاخير ضد أياكس أمستردام الهولندي في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري الابطال والتي انتهت 2-2 على أرض فريقه بنفيكا، ثم كشف عن قميص أسود عليه الشعار الوطني لأوكرانيا الذي يُسمى "تريزوب" أي "رمح ثلاثي".

قال في حديث مع شبكة "سي أن أن برتغال" بعد المباراة "أردت أن أدعم بلادي. فكرت كثيرًا بالأمر وأنا خائف من الوضع".

وتابع "النادي يدعمني، تحدثوا معي ويريدون القيام بأي شيء لمساعدتي. شكرتهم، رغم أن كل شيء الآن على ما يرام"، في تصريح قبل ساعات من بدء العملية العسكرية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر الخميس عن عملية عسكرية في أوكرانيا دفاعًا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد، وسُمع دوي انفجارات في العاصمة كييف ومدن أوكرانية عدة قرب خط الجبهة وعلى امتداد سواحل البلاد.

© 2022 AFP