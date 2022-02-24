طواف الإمارات: فيليبسن يحقق فوزه الثاني بخطفه المرحلة الخامسة

جوزيبي كاكاتشي ا ف ب

راس الخيمة (الامارات) (أ ف ب) – أحرز الدراج البلجيكي ياسبر فيليبسن الخميس المرحلة الخامسة من طواف الإمارات للدراجات الهوائية، فيما حافظ السلوفيني تادي بوغاتشار حامل اللقب على الصدارة قبل مرحلتين من النهاية.

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وهذا الفوز الثاني لدراج فريق ألبيسين-فينيكس في طواف هذا العام بعد المرحلة الاولى، وأنهى مسافة 182 كلم في المركز الاول في جزيرة المرجان في إمارة راس الخيمة.

وتقدم البلجيكي على الهولندي المبتدئ أولاف كوي (20 عامًا) الذي حل ثانيًا والايرلندي سام بينيت الثالث.

وقال بعد الفوز "كانت نهاية سريعة. قام الفريق بعمل رائع".

ووسع بوغاتشار، سائق فريق الإمارات، صدارته الى أربع ثوان أمام الايطالي فيليبو غانا بعد حصوله على ثانيتين إضافيتين خلال المرحلة.

قال السلوفيني الذي أنهى اليوم في المركز 42 "رأيت الفرصة لكسب بضع ثوان في سباق السرعة واستغليتها. عانيت من ثقب اليوم ولكن لم أشعر بالذعر، فهذا يحدث في بعض الأحيان. كان الفريق مثاليًا ولم أتوتر".

يوم الجمعة، من المرجح أن تنتهي المرحلة السادسة ما قبل الأخيرة مرة أخرى بسباق سرعة وستقام على امتداد حوالي 180 كيلومترًا حول دبي.

ويختتم الطواف في قمة جبل حفيت يوم السبت.

- ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الخامسة:

1- البلجيكي ياسبر فيليبسن (فريق ألبيسين-فينيكس) 4:17:05 ساعات

2- الهولندي أولاف كوي (فريق جامبو-فيسما) التوقيت ذاته

3- الايرلندي سام بينيت (فريق بورا) التوقيت ذاته

4- الايطالي ماتيو ماتوتشيلي (فريق غازبروم) التوقيت ذاته

5- الفرنسي رودي باربييه (فريق إزارييل برميير تيك) التوقيت ذاته

الترتيب العام بعد المرحلة الخامة:

1- السلوفيني تادي بوغاتشار (فريق الامارات) 14:02:34 ساعة

2- الإيطالي فيليبو غانا (اينيوس غريناديرز) بفارق أربع ثوان

3- الروسي الكسندر فلاسوف (بورا-هانزغروهه) بفارق 14 ثانية

4- البريطاني آدم يايتس (اينيوس غريناديرز) بفارق 17 ثانية

5- الاميركي نلسون بوليس (اي اف اديوكيشن) بفارق 25 ثانية

© 2022 AFP