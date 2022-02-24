"كونفرنس ليغ": مرسيليا وليستر بسهولة الى ثمن النهائي وخروج سلتيك

باكو (أ ف ب) – بلغ ناديا مرسيليا الفرنسي وليستر سيتي الانكليزي بسهولة الدور ثمن النهائي من مسابقة "كونفرنس ليغ" في كرة القدم بعد ان جددا فوزهما على قره باغ الاذربيجاني 3-صفر وريندرز الدنماركي 3-1 الخميس، في حين ودع سلتيك الاسكتلندي من الباب الضيق بخسارته مجددا امام بودو غليمت النروجي المغمور صفر-2.

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وشهدت المباراة الاولى على ملعب باكو، حدثا نادرا في ملاعب كرة القدم، عندما طلب احد لاعبي نادي قره باغ الأذربيجاني حكم مباراة فريقه ضد مرسيليا الفرنسي في بالغاء هدف سجل لأنه استعمل يده.

وكان الفريق الاذربيجاني خسر ذهابا امام مرسيليا 1-3 ومتخلفا في مطلع مباراة الذهاب في باكو بهدف للسنغالي باب غي (12)،

وحصلت الحادثة في الدقيقة 34 عندما سجل لاعب قره باغ السنغالي ابراهيما وادجي هدفا واضحا بيده احتج عليه كثيرا لاعبو مرسيليا لا سيما في ظل عدم وجود تقنية الحكم المساعد "في اي ار" في هذه المسابقة.

وفي اجواء مشحونة بين لاعبي الفريقين، توجه وادجي باتجاه مدربه غوربان غوربانوف قبل ان يتبادلا الحديث مع حكم المباراة البولندي بارتوش فرانكوفسكي وأقنعاه بالغاء الهدف بعد اعتراف اللاعب السنغالي بأنه لمس الكرة بيده قبل تسجيله.

واستكملت المباراة بعد ان توقفت قرابة العشر دقائق بسبب هذه الحادثة.

وقال الاتحاد القاري على منصة التعليق المباشر لهذه المباراة "سأل مدرب قره باغ اللاعب وادجي ما اذا كان سجل الهدف بيده، فرد ايجابا، فطلب الفريق صاحب الارض من الحكم الغاء الهدف. انه تصرف نادر ومفعم بالروح الرياضية".

واضاف ماتيو غندوزي الهدف الثاني في الدقيقة 77 والاميركي كونراد دي لا فوينتي الثالث (90+2).

بدوره لم يجد ليستر سيتي صعوبة في تخطي ريندرز المغمور بفوزه عليه 3-1 بعد ان تقدم عليه ذهابا ايضا 4-1.

وتناوب على تسجيل اهداف ليستر سيتي كل من هارفي بارنز (2) وجيمس ماديسون (70 و74)، فيما سجل للخاسر ستيفان اودي (84).

والحق بودو غليمت المغمور على صعيد القارة الاوروبية خسارة مذلة بسلتيك في مجموع المباراتين بنتيجة 5-2، بعد ان جدد فوزه ايابا 2-صفر بعد ان هزمه في عقر داره 3-1.

وتأهل ايضا ايندهوفن الهولندي برغم تعادله خارج ملعبه مع ماكابي تل ابيب الإسرائيلي 1-1 وذلك لفوزه ذهابا 1-صفر.

© 2022 AFP