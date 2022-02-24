ويفا يدعو الى اجتماع طارئ في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا

فرانك فيف ا ف ب

من المقرر أن تستضيف روسيا نهائي دوري أبطال أوروبا في 28 أيار/رمايو على ملعب "غازبروم أرينا" في مدينة سان بطرسبورغ

باريس (أ ف ب) – دعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الخميس إلى اجتماع استثنائي الجمعة "لتقييم الوضع" فيما يتعلق بغزو روسيا لأوكرانيا، حيث من المتوقع أن يكون نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر إقامته في سان بطرسبورغ موضوع نقاش.

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وقالت الهيئة القارية في بيان إن لجنتها التنفيذية ستجتمع الجمعة "لاتخاذ جميع القرارات اللازمة".

ويأتي هذا القرار بعد ساعات من إعلان الرئيس فلاديمير بوتين بدء الغزو الروسي لأوكرانيا فجر الخميس.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اعتبر الثلاثاء أنه "لا توجد فرصة" لروسيا لاستضافة بطولات كرة القدم في الأسابيع المقبلة.

ومن المقرر أن تستضيف روسيا حيث أقيمت نهائيات كأس العالم الاخيرة عام 2018، نهائي دوري أبطال أوروبا في 28 أيار/رمايو المقبل على ملعب "غازبروم أرينا" في مدينة سان بطرسبورغ الذي استضاف أيضًا مباريات خلال كأس أوروبا الاخيرة الصيف الماضي.

وسبق للاتحاد الاوروبي أن نقل آخر نهائيين في دوري أبطال أوروبا بسبب جائحة فيروس كورونا من مدينة إسطنبول التركية الى لشبونة وبورتو في البرتغال عامي 2020 و2021.

وبدأ الصراع بين أوكرانيا وروسيا أن يلقي بظلاله على كرة القدم والمسابقات الاوروبية الأوروبية؛ مساء الاربعاء احتفل الأوكراني رومان ياريمتشوك لاعب بنفيكا البرتغالي بهدفه في دوري الأبطال بالكشف عن قميص يحمل شعار بلاده، وذلك قبل ساعات من بدء الغزو، كما أعلنت رابطة الدوري الأوكراني تعليق منافسات الدوري المحلي بسبب الأوضاع.

قال في حديث مع شبكة "سي أن أن برتغال" بعد المباراة "أردت أن أدعم بلادي. فكرت كثيرًا بالأمر وأنا خائف من الوضع".

كما أصبح المهاجم فيودور سمولوف أول لاعب دولي روسي في كرة القدم يعلن معارضته غزو بلاده لأوكرانيا، بعد أن نشر الخميس عبر حسابه على إنستغرام منشورًا قال فيه "لا للحرب".

© 2022 AFP