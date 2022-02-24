يوروبا ليغ: بورتو وأتالانتا ولايبزيغ واشبيلية إلى ثمن النهائي

مهاجم بورتو البرتغالي الدولي الايراني مهدي طارمي يحتفل بافتتاحه التسجيل في مرمى لاتسيو الايطالي (2-2) في اياب المحلق المؤهل الى ثمن نهائي مسابقة الدوري الاوروبي في 24 شباط/فبراير 2022.

روما (أ ف ب) – بلغت أندية بورتو البرتغالي وأتالانتا الإيطالي ولايبزيغ الألماني وإشبيلية الإسباني الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم الخميس في إياب ملحق أصحاب المركز الثالث في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا والثاني في دور المجموعات ليوروبا ليغ.

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ونجحت الفرق الأربعة التي حلت ثالثة في دور المجموعات للمسابقة القارية العريقة في ضمان استمرار مشوارها القاري في المسابقة الثانية ببلوغ ثمن النهائي حيث تسحب قرعته الجمعة.

وضمن بورتو تأهله بتعادله مع مضيفه لاتسيو الإيطالي 2-2 بعدما فاز 2-1 على ارضه ذهابا، وأتالانتا بتجديد فوزه على مضيفه أولمبياكوس اليوناني 3-صفر، بعدما فاز 2-1 على ارضه ذهابا، فيما حجز اشبيلية بطاقته رغم خسارته أمام مضيفه دينامو زغرب الكرواتي صفر-1 لفوزه ذهابا 3-1، ولايبزيغ بتغلبه على مضيفه ريال سوسييداد الاسباني 3-1 (2-2 ذهابا).

في المباراة الأولى، كان لاتسيو البادئ بالتسجيل عبر قائده الدولي تشيرو إيموبيلي في الدقيقة 19 اثر كرة مرتدة من الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش اثر تمريرة خاطئة من القائد المخضرم الدولي بيبي فانطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة وسددها زاحفة بيمناه داخل المرمى، لكن بورتو حصل على ركلة جزاء اقتنصها الدولي الايراني مهدي طارمي اثر عرقلته من ميلينكوفيتش-سافيتش فانبرى لها بنفسه مدركا التعادل (31).

وأنقذ حارس مرمى لاتسيو الدولي الألباني توماس ستراكوشا فريقه بتدخلين رائعين في دقيقة واحدة بتصديه لتسديدتين قويتين بعيدتين لأوتافيو وفيتينيا (55).

ورد الاسباني لويس ألبرتو بتسديدة بعيدة بين يدي الحارس دييغو كوستا (63).

وتابع ستراكوشا تألقه بإبعاده بصعوبة تسديدة قوية للبرازيلي غالينو (67) قبل أن يفعلها الكولومبي ماتيوس أوريبي اثر تلقيه كرة ساقطة من طارمي داخل المنطقة فهيأها لنفسه على صدره وسددها "طائرة" بيسراه داخل المرمى (68).

وحرم القائم الأيمن لويس ألبرتو من هدف محقق برده تسديدته القوية من خارج المنطقة (82)، قبل أن يسجل دانيلو كاتالدي الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة قبل الاخيرة من الوقت بدل الضائع مستغلا كرة مرتدة من القائم الايسر اثر تسديدة لإيموبيلي.

وفي الثانية، فرض لاعب الوسط الدولي الاوكراني رسلان مالينوفسكي نفسه نجما بتسجيله الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 67 و69، بعدما افتتح زميله الدولي الدنماركي يواكيم ميهيلي التسجيل في الدقيقة 40.

وفي الثالثة، خسر اشبيلية أمام مضيفه دينامو زغرب بهدف وحيد سجله ميسلاف أورسيتش (65 من ركلة جزاء) دون أن يكلفه ذلك توديع المسابقة المفضلة لديه والتي يحمل الرقم القياسي في عدد الالقاب بها المسابقة (6 مرات) لفوزه 3-1 ذهابا.

وفي سوسييداد، حصل لايبزيغ على فرصة افتتاح التسجيل اثر ركلة جزاء اثر عرقلة الفرنسي كريستوفر نكونكو من حارس المرمى الاسترالي مات ريان فانبرى لها الدولي البرتغالي أندريه سيلفا لكن الحارس تصدى لها فتهيأت أمام المجري ويلي أوربان فتابعها بيمناه داخل المرمى (39).

وعوض سيلفا إهداره لركلة الجزاء مطلع الشوط الثاني عندما عزز تقدم فريقه بالهدف الثاني بتسديدة رائعة بيمناه من داخل المنطقة اثر تمريرة من الفرنسي محمد سيماكان (59).

وأحيا مارتين سيبيمندي أمال سوسييداد بتقليصه الفارق بتسديدة من مسافة قريبة اثر دربكة امام المرمى (67)، لكن الدولي السويدي إميل فورسبرغ قضى عليها بتسجيله الهدف الثالث للضيوف (89 من ركلة جزاء).

ويلعب لاحقا نابولي الإيطالي مع برشلونة الإسباني (1-1 ذهابا)، وريال بيتيس الإسباني مع زينيت الروسي (3-2)، وغلاسكو رينجرز الاسكتلندي مع بوروسيا دورتموند الألماني (4-2)، وبراغا البرتغالي مع شيريف تيراسبول المولدوفي (صفر-2).

© 2022 AFP