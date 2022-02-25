أسواق آسيا تبدأ جلساتها بارتفاع متأثرة بوول ستريت

دانيال رولان اف ب

طوكيو (أ ف ب) – افتتحت البورصات الآسيوية جلساتها الجمعة بارتفاع متأثرة بوول ستريت التي أغلقت على ارتفاع على الرغم من الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أدى إلى انخفاض في أسواق الأسهم الأوروبية وارتفاع أسعار السلع الأساسية الخميس.

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ففي بورصة طوكيو، ارتفع المؤشر نيكاي - سجل الخميس أدنى مستوى له عند الإغلاق منذ 15 شهرا - بنسبة 1,29 بالمئة ليصل إلى 26306,79 نقطة، بينما استأنف المؤشر الأوسع "توبيكس" ارتفاعه الذي بلغ 55 بالمئة و1867,72 نقطة.

وفي الصين القارية، بدأت أسواق الأسهم جلسة الجمعة على ارتفاع بعد انخفاضها الحاد الخميس.

وسجلت بورصة شنغهاي ارتفاعا نسبته 0,45 بالمئة لتصل إلى 3445,34 نقطة وبورصة شنتشن 0,85 بالمئة إلى 2301,92 نقطة.

في هونغ كونغ وفي المبادلات المبكرة كان مؤشر البورصة "سينغ" المركب مستقرا بعد تقدمه بنسبة 6,54 نقطة إلى 22908,1 نقطة.

وكانت بورصة نيويورك وول ستريت أغلقت على ارتفاع الخميس. وأغلق المؤشر داو جونز على ارتفاع نسبته 0,28 بالمئة، بينما تقدم مؤشر ناسداك الذي يتأثر بأسعار أسهم التكنولوجيا، بنسبة 3,34 بالمئة، ومؤشر "اس اند بي500" الأوسع بنسبة 1,50 بالمئة.

وكانت أسواق الأسهم في أوروبا شهدت الخميس واحدة من أسوأ الجلسات منذ آذار/مارس 2020 وخسرت في أسوأ الحالات 5 بالمئة.

كما تجاوز سعر برميل النفط المئة دولار خلال نهار الخميس للنوعين المرجعيين للمرة الأولى منذ 2014.

وسجلت أسعار الألمنيوم والقمح أرقاما قياسية.

وقال محللو مجموعة "أموندي" في مذكرة إن "الأسواق العالمية لم تتوقع سيناريو حرب وهي تتكيف الآن مع حجم هذا العمل العسكري".

ولدأ المستثمرون إلى الملاذات الآمنة مثل الذهب الذي اقترب سعره من ألفي دولار للأونصة والسندات الحكومية.

وروسيا وأوكرانيا دولتان أساسيتان لواردات النفط والغاز والقمح ومواد خام أساسية أخرى.

وقال مايكل هيوسون المحلل في مجموعة "سي ام سي ماركيتس" إن "إمدادات النفط والغاز لم تتأثر بعد بالتصعيد الحالي"، لكنه أوضح أنه يخشى "انقطاعها" في حالة فرض عقوبات غربية قاسية.

في نيويورك، ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم نيسان/أبريل الخميس على 92,81 دولارا بعد تجاوزه خلال النهار المئة دولار.

أما الغاز الطبيعي فقد ارتفع سعره في أوروبا بنسبة 33 بالمئة الخميس عما كان عليه في اليوم السابق.

© 2022 AFP