الأمم المتحدة تفرج عن عشرين مليون دولار لمساعدات إنسانية لأوكرانيا

أنور عمرو ا ف ب/ارشيف

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال مؤتمر صحافي في بيروت في 21 كانون الأول/ديسمبر 2021

الامم المتحدة (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس أن المنظمة الدولية أفرجت عن عشرين مليون دولار لمساعدات إنسانية طارئة لأوكرانيا والدول المجاورة، داعيا من جديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف هجومه العسكري على هذا البلد.

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وقال غوتيريش خلال اجتماع إن "الأمم المتحدة تكثف عملياتها الإنسانية في أوكرانيا وحولها". وأضاف "سنخصص على الفور عشرين مليون دولار من صندوقنا" لمواجهة الأزمات "من أجل تلبية الاحتياجات العاجلة".

واكد أنه سيتم توزيع هذه المساعدات "بطريقة محايدة وغير منحازة".

وقال غوتيريش "نحن نساعد الأشخاص الذين يحتاجون إليها بغض النظر عمن هم أو عن مكان وجودهم".

وأكد من جديد أن غزو أوكرانيا "خطأ ومخالف لميثاق" الأمم المتحدة و"غير مسموح به ولكنه ليس غير قابل للعكس".

وأضاف "أكرر الدعوة التي أطلقتها الليلة الماضية (الأربعاء) إلى الرئيس بوتين: أوقفوا العملية العسكرية وأعيدوا القوات إلى روسيا".

في واشنطن، قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إنه "أصيب بالفزع من العنف المروع والخسائر في الأرواح في أعقاب الأحداث الجارية في أوكرانيا".

وأضاف رئيس البنك الدولي "نحن شريك طويل الأمد لأوكرانيا ونقف مع شعبها في هذا الوقت الحرج"، مؤكدا أن الهيئة المالية الدولية تنسق مع صندوق النقد الدولي "لتقييم كلفة" التأثير الاجتماعي والاقتصادي للهجوم.

وقال مالباس في بيان "نحن على استعداد لتقديم دعم فوري لأوكرانيا ونعد خيارات لمثل هذا الدعم بما في ذلك تمويل سريع الصرف".

© 2022 AFP