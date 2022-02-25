البحرية الفرنسية تضبط 270 كبلوغراما من الهيرويين في مياه خليج عمان

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صورة مأخوذة من حساب البحرية الأميركية على "تويتر" تظهر سفنا تابعة للقوات البحرية المختلطة في بحر العرب في 25 تموز/يوليو 2021

المنامة (أ ف ب) – أعلن تحالف بحري مقره في البحرين الجمعة، أن البحرية الفرنسية ضبطت نحو 270 كيلوغراما من الهيرويين من على متن زورق خلال دورية في خليج عمان، المنطقة التي غالبا ما تشهد عمليات تهريب للمخدرات والأسلحة.

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وتقوم "قوّة الواجب المختلطة"، التي تضم 34 دولة بينها فرنسا والولايات المتحدة، بدوريات في حوالى 8,3 ملايين كيلومتر مربع من المياه الدولية في الخليج، وتستهدف تحركات إيران خصوصا.

وقال التحالف في بيان إن فرقاطة تابعة للبحرية الفرنسية صادرت 271 كيلوغراما من الهيرويين من قارب صيد أثناء قيامها بدوريات في المياه الدولية في خليج عمان يوم 17 شباط/فبراير.

وفي نهاية كانون الاول/ديسمبر الماضي، أعلنت البحرية الأميركية ضبط حوالى 400 كيلوغرام من الهيرويين تقدّر قيمتها في السوق بحوالى أربعة ملايين دولار على متن سفينة صيد لا ترفع راية أيّ بلد كانت تعبر الخليج العربي.

وأعلنت في الشهر ذاته عن ضبط 1400 بندقية هجومية من طراز "ايه كاي-47" وذخائر في سفينة صيد انطلقت من إيران، بحسب قولها، باتّجاه المتمرّدين الحوثيين في اليمن.

وغالبا ما تتّهم الولايات المتحدة إيران بأنشطة غير قانونية تنفّذها في مياه الخليج، من هجمات على سفن أجنبية إلى عمليات لتهريب الأسلحة.

في العام 2021، صادرت "قوّة الواجب المختلطة" مخدرات غير مشروعة تزيد قيمتها عن 193 مليون دولار خلال عمليات في البحر، وهو مجموع أكبر من السنوات الأربع السابقة مجتمعة، وفقًا للبحرية الأميركية.

© 2022 AFP