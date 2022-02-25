بطولة إنكلترا: وست هام يمنح لاعبه الأوكراني يارمولينكو قسطا من الراحة بعد الغزو الروسي

إيان كينغتون ا ف ب

ولد أندري يارمولينكو لاعب وست هام في روسيا من والدين أوكرانيين انتقلا الى بلده الام عندما كان طفلا

لندن (أ ف ب) – مُنح الدولي الأوكراني أندري يارمولينكو، لاعب وست هام الانكليزي، قسطًا من الراحة بسبب حالته النفسية في أعقاب غزو روسيا لبلاده، وفق ما أعلن مدربه الاسكتلندي ديفيد مويز الجمعة.

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أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس العنان لغزو واسع النطاق لأوكرانيا أسفر عن مقتل العشرات وتشريد ما لا يقل عن 100 ألف شخص.

وُلد يارمولينكو (32 عامًا) في روسيا من والدَين أوكرانيَين انتقلا الى بلده الأم عندما كان طفلا.

بعد غيابه عن تويتر لأكثر من عامين، عاد الخميس ليغرّد "صلّوا من أجل أوكرانيا. لا للحرب".

وسيغيب لاعب دينامو كييف السابق عن مباراة وست هام ضد ضيفه ولفرهامبتون في الدوري الاحد بعد أن قرر مويز أن يمنحه قسطًا من الراحة.

وقال الاسكتلندي خلال المؤتمر الصحافي "ليس في حال جيدة، منحناه قسطًا من الراحة لبضعة أيام. سنقوم بكل ما في وسعنا لمساعدته. إنها حقًا أوقات صعبة له ولعائلته".

وتابع "تحدثت معه أمس وكان غاضبًا، وهذا أمر طبيعي. نأمل أن تظل عائلته بأمان".

في السياق ذاته، قال فرانك لامبارد مدرب إيفرتون إنه سيتحدث مع مدافعه الأوكراني فيتالي ميكولينكو قبل أن يقرر ما إذا كان في الحالة الذهنية السليمة للمشاركة في مباراة السبت ضد مانشستر سيتي.

كتب ميكولينكو (22 عامًا) في منشور على إنتسغرام الخميس أنه يسمع "القلق في صوت والديّ اللذين يبحثان عن فرصة لحماية نفسيهما".

قال لامبارد "إنه بخير. لقد تحدثت إليه، والنادي أيضًا. يحظى بكل الدعم الذي يمكننا تقديمه له...قرار ما إذا كان سيلعب أم لا سنقرره سويًا".

أما ظهير أيسر مانشستر سيتي أولكسندر زينتشينكو الذي انتقد بوتين بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي، سيكون جاهزًا للموقعة في "غوديسون بارك" بعد الحديث مع مدربه الاسباني بيب غوارديولا.

قال غوارديولا عن لاعبه الذي شارك في تظاهرة منددة بالغزو في وسط مانشستر الخميس "تحدثنا معه. هذه الاخبار الرئيسية اليوم في جميع أنحاء العالم وهذا مصدر قلق، لكن أليكس شاب قوي بشكل لا يصدق. الامر ليس سهلا. لكن أمس في التدريبات كان رائعًا. إنه مستعد للعب إذا كان عليه ذلك".

© 2022 AFP