بطولة فرنسا: رين رابعًا برباعية في مونبلييه

باسكال غويو ا ف ب

بنجامان بوريجو لاعب رين يختفل بهدفه ضد مونيلييه في الدوري الفرنسي لكرة القدم في 25 شباط/فبراير 2022

باريس (أ ف ب) – ارتقى رين الى المركز الرابع في الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه المثير 4-2 على مضيفه مونبيليه الجمعة في افتتاح منافسات المرحلة السادسة والعشرين.

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وتقدم رين سريعًا بهدفين عبر مارتان تيرييه (8) وبنجامان بوريجو (15)، إلا أن أصحاب الارض ردوا عبر الكاميروني أمبرواز أويونغو (19) وسيبي إليي واهي (41) في شوط أول مثير.

إلا أن كلمة الحسم كانت في الشوط الثاني من ركلة جزاء لغيتان لابورد، لاعب مونبلييه السابق، قي الدقيقة 52 والكرواتي لوفرو ماجير (84).

وخطف رين المركز الرابع من ستراسبورغ الخامس الآن والذي يستضيف السبت نيس الثالث في أبرز مواجهات المرحلة في ظل المعركة الشرسة على مراكز دوري أبطال أوروبا.

ورفع رين رصيده الى 43 نقطة بعد فوز ثانٍ تواليًا في الدوري على بُعد نقطتين من نيس ونقطة من ستراسبورغ، إذ ستصب المواجه بينهما لصالحه مهما كانت النتيجة.

ويتأهل صاحب أول مركزين في "ليغ 1" مباشرة الى دوري الابطال الموسم المقبل، فيما يخوض صاحب المركز الثالث الملحق التأهيلي لبلوغ المسابقة القارية الاسمى، بينما يكتفي الرابع بالتأهل الى المسابقة الثانية "يوروبا ليغ".

وافتتح تيرييه التسجيل برأسية إثر عرضية من القائد المالي هاماري تراوريه عن الرواق الايمن (8).

وضاعف بوريجو تقدم الضيوف بعد عرضية أخرى من تراوريه، زاحفة هذه المرة، تابعها سريعًا في مرمى الحارس جوناس أوملان (5).

ولم يتأخر أصحاب الارض لتقليص الفارق عندما مرر القائد تيجي سافانييه عرضية من الجهة اليمنى داخل المنطقة، ارتدت من زميله واهي لتصل الى أويونغو تابعها زاحفة في المرمى (19).

وعادل سيبي ايلي واهي بمقصية رائعة تابعها على الطائر إثر عرضية من جوريس شوتار (41) مختتمًا شوطًا أول مثير.

وتقدم رين مجددًا من ركلة جزاء ترجمها لابورد بنجاح في منتصف المرمى بعد عرقلة تعرض لها تيرييه من البرازيلي تولر (52).

وهذا الهدف الثالث عشر للابورد في الدوري هذا الموسم لينفرد بالمركز الثاني في ترتيب الهدافين متخلفًا بهدف واحد عن وسام بن يدر لاعب موناكو المتصدر.

واختتم ماجر مهرجان الاهداف عندما وصلت الكرة الى بورجو بعد سوء تشتيت للكرة من أصحاب الارض، مررها الى الكرواتي داخل المنطفة تابعها في الشباك (84).

© 2022 AFP