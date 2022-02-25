دورة أكابولكو: مدفيديف يحتفل بتربعه على عرش التصنيف بأفضل طريقة بانتظار الثأر من نادال

الروسي دانييل مدفيديف يحتفل بتأهله الى نصف نهائي دورة أكابولكو لكرة المضرب بفوزه على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا. أكابولكو، المكسيك، في 24 شباط/فبراير 2022

أكابولكو (المكسيك) (أ ف ب) – احتفل الروسي دانييل مدفيديف بتربعه على عرش تصنيف رابطة المحترفين "أيه تي بي" بأفضل طريقة من خلال بلوغ الدور نصف النهائي لدورة أكابولكو المكسيكية لكرة المضرب، حيث سيخوض مواجهة ثأرية مع الإسباني رافايل نادال.

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ودخل مدفيديف مباراته التي حسمها بسهولة تامة أمام الياباني يوشيهيتو نيشيوكوا 6-2 و6-3 في ساعة و10 دقائق الخميس في أكابولكو، وهو ضامن لتصدره تصنيف المحترفين الإثنين بعد خروج الصربي نوفاك ديوكوفيتش من الدور ربع النهائي لدورة دبي على يد التشيكي ييري فيسيلي المصنف 123 عالميا بالخسارة أمامه 4-6 و6-7 (4-7).

وقال الروسي بعد تأهله الى نصف النهائي إنه "ليس من السهل حقاً أن تلعب مباراة بعد تلقيك هذا (الخبر) خلال النهار (بأنه بات الرقم واحد عالمياً)"، كاشفاً "بصراحة، شاهدته يخسر لكني لم أكن مدركاً بأنه إذا خسر سأصبح الرقم واحد".

وتابع "اعتقدت بأنه يتوجب علي تحقيق شيء كبير هنا (الفوز باللقب لكي يصبح الرقم واحد). ثم بدأت بتلقي كل هذه الرسائل (المهنئة)، فقلت لنفسي +حسناً، فهمت، لقد حصل الأمر+"، مستطرداً "الهدف الأول بالنسبة لي كان أن أفوز اليوم، لأني أحاول الفوز بكل مباراة أخوضها. لكنها بالتأكيد أخبار رائعة".

وتصدر ديوكوفيتش التصنيف العالمي على مدى 361 اسبوعاً في إنجاز قياسي، لكن كان يتعين على الصربي الذي حُرِمَ من الدفاع عن لقبه في بطولة أستراليا المفتوحة على خلفية قضية عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أن يحقق نتيجة افضل من مدفيديف في دبي وألا يتوج الأخير بلقب أكابولكو من اجل الاحتفاظ بهذا المركز.

وبعدما حسم مسألة الصدارة، سيتفرغ مدفيديف الآن لتحقيق ثأره من نادال الذي واصل انتصاراته المتتالية في بداية الموسم بفوزه على الأميركي تومي بول 6-صفر و7-6 (7-5).

ويحقق نادال، المصنف رابعاً في الدورة، أفضل بداية موسم في مسيرته بعدما رفع انتصاراته المتتالية الى 13.

ولم يسبق للإسباني الفوز بـ13 مباراة متتالية في مستهل الموسم، بل وصل الى 11 عام 2014 قبل أن تنتهي السلسلة على يد السويسري ستانيسلاس فافرينكا في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة التي أحرز نادال لقبها الشهر الماضي بفوزه في النهائي على مدفيديف، منفرداً بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى (21) بعدما كان يتقاسمه مع فيدرر وديوكوفيتش.

© 2022 AFP