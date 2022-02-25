دورة أكابولكو: مدفيديف يحتفل بتربعه على عرش التصنيف بأفضل طريقة بانتظار الثأر من نادال

الروسي دانييل مدفيديف يحتفل بتأهله الى نصف نهائي دورة أكابولكو لكرة المضرب بفوزه على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا. أكابولكو، المكسيك، في 24 شباط/فبراير 2022

أكابولكو (المكسيك) (أ ف ب) – احتفل الروسي دانييل مدفيديف بتربعه على عرش تصنيف رابطة المحترفين "أيه تي بي" بأفضل طريقة من خلال بلوغ الدور نصف النهائي لدورة أكابولكو المكسيكية لكرة المضرب، حيث سيخوض مواجهة ثأرية مع الإسباني رافايل نادال.

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ودخل مدفيديف مباراته التي حسمها بسهولة تامة أمام الياباني يوشيهيتو نيشيوكوا 6-2 و6-3 في ساعة و10 دقائق الخميس في أكابولكو، وهو ضامن لتصدره تصنيف المحترفين الذي سيصدر الإثنين بعد خروج الصربي نوفاك ديوكوفيتش من الدور ربع النهائي لدورة دبي على يد التشيكي ييري فيسيلي المصنف 123 عالميا بالخسارة أمامه 4-6 و6-7 (4-7).

وقال الروسي بعد تأهله الى نصف النهائي إنه "ليس من السهل حقاً أن تلعب مباراة بعد تلقيك هذا (الخبر) خلال النهار (بأنه بات الرقم واحد عالمياً)"، كاشفاً "بصراحة، شاهدته يخسر لكني لم أكن مدركاً بأنه إذا خسر سأصبح الرقم واحد".

وتابع "اعتقدت بأنه يتوجب علي تحقيق شيء كبير هنا (الفوز باللقب لكي يصبح الرقم واحد). ثم بدأت بتلقي كل هذه الرسائل (المهنئة)، فقلت لنفسي +حسناً، فهمت، لقد حصل الأمر+"، مستطرداً "الهدف الأول بالنسبة لي كان أن أفوز اليوم، لأني أحاول الفوز بكل مباراة أخوضها. لكنها بالتأكيد أخبار رائعة".

وتصدر ديوكوفيتش التصنيف العالمي على مدى 361 اسبوعاً في إنجاز قياسي، لكن كان يتعين على الصربي الذي حُرِمَ من الدفاع عن لقبه في بطولة أستراليا المفتوحة على خلفية قضية عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أن يحقق نتيجة افضل من مدفيديف في دبي وألا يتوج الأخير بلقب أكابولكو من اجل الاحتفاظ بهذا المركز.

أول متصدر خارج الرباعي الكبير منذ 2004

وَتصَدُر مدفيديف كان سيتم بسيناريوهات عدة، وقد حُسِمَ الأمر ببلوغه ربع النهائي في أكابولكو وفشل ديوكوفيتش في التأهل إلى نصف النهائي في دبي.

والآن في التصنيف الذي سيصدر الإثنين، سيصبح مدفيديف ثالث روسي يتربع على الصدارة بعد يفغيني كافلنيكوف (1999) ومارات سافين (2000-2001) وأول لاعب يتصدر من خارج نادي الرباعي الكبير (السويسري روجيه فيدرر، نادال، ديوكوفيتش والبريطاني أندي موراي) منذ الأميركي أندي روديك في شباط/فبراير 2004.

وبعدما حسم مسألة الصدارة، سيتفرغ مدفيديف الآن لتحقيق ثأره من نادال الذي واصل انتصاراته المتتالية في بداية الموسم بفوزه على الأميركي تومي بول 6-صفر و7-6 (7-5).

ويحقق نادال، المصنف رابعاً في الدورة، أفضل بداية موسم في مسيرته بعدما رفع انتصاراته المتتالية الى 13.

ولم يسبق للإسباني الفوز بـ13 مباراة متتالية في مستهل الموسم، بل وصل الى 11 عام 2014 قبل أن تنتهي السلسلة على يد السويسري ستانيسلاس فافرينكا في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة التي أحرز نادال لقبها الشهر الماضي بفوزه في النهائي على مدفيديف، منفرداً بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى (21) بعدما كان يتقاسمه مع فيدرر وديوكوفيتش.

دخل نادال البطولة الأسترالية بعد تتويجه بلقب دورة ملبورن ثم واصل انتصاراته في أولى بطولات الغراند سلام قبل أن يضيف ثلاثة انتصارات أخرى في أكابولكو، آخرها الخميس ضد تومي بول في مباراة بدت سهلة جداً على الإسباني بعدما حسم المجموعة الأولى نظيفة في 27 دقيقة، قبل أن يعاني كثيراً ليحسم الثانية في أكثر من ساعة وثلاثين دقيقة.

مواجهة سادسة وتفوق كبير لنادال

وعلق ابن الـ35 عاماً، الساعي الى لقبه الرابع في أكابولكو والحادي والتسعين في مسيرته، على مجريات المباراة بالقول "أعتقد أني لعبت أفضل مجموعة لي منذ فترة طويلة. لعبت بشكل رائع في المجموعة الأولى. ثم في بداية المجموعة الثانية ارتكبت بعض الأخطاء، وبدأ أداؤه (بول) يتحسن. كانت مجموعة جنونية مع الكثير من نقاط كسر الإرسال"، أبرزها لنادال في الشوط العاشر حين كان بول يرسل للفوز بالمجموعة، لكن الإسباني كسر الإرسال وأدرك التعادل 5-5.

وأنقذ نادال إرساله مرتين في الشوط التالي ليتقدم لأول مرة في هذه المجموعة 6-5، ثم حصل في الشوط الثاني عشر على فرصتين لحسم اللقاء على إرسال منافسه، لكنه فرط بهما واضطر الى خوض شوط فاصل بدأه بخسارة النقطتين الأوليين، إلا أنه فاز بالنقاط الأربع التالية وانتزع التقدم ثم حافظ عليه حتى حسم اللقاء.

والآن سيكون على الإسباني تقديم جهد مضاعف إذا ما أراد مواصلة سلسلة انتصاراته لأنه سيصطدم في دور الأربعة بمدفيديف الذي حرمه نادال من الفوز بلقبه الكبير الثاني، بعد الذي توج به الصيف الماضي في فلاشينغ ميدوز على حساب ديوكوفيتش، بالفوز عليه في نهائي أستراليا المفتوحة بخمس مجموعات بعدما كان الروسي متقدماً بمجموعتين.

وسيكون لقاء نصف النهائي المواجهة السادسة بين اللاعبين، ويتفوق نادال بشكل كبير بعد فوزه بأربع مقابل هزيمة واحدة كانت في نصف نهائي بطولة "أيه تي بي" الختامية عام 2020، فيما فاز على الروسي ثلاث مرات في 2019: أولها في نهائي بطولة كندا الألف نقطة للماسترز، ثم نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز ودور المجموعات لبطولة "أي تي بي" الختامية، قبل أن يضيف الرابع الشهر الماضي في بطولة أستراليا.

وفي النصف الثاني من قرعة الدورة المكسيكية، لم يجد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف ثالثاً صعوبة تذكر في بلوغ نصف النهائي بفوزه على الأميركي ماركوس جيرون 56-3 و6-4 في ساعة و17 دقيقة، ليلتقي البريطاني كاميرون نوري السادس الذي أنهى مشوار الألماني بيتر غويوفتشيك باكتساحه 6-1 و6-صفر.

© 2022 AFP