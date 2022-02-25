دورة دبي: "لا للحرب "...روبليف بعد بلوغه النهائي الثاني هذا العام

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الروسي أندري روبليف يحتفل بعد فوزه على البولندي هوبرت هوركاش في الدور نصف النهائي من دورة دبي لكرة المضرب في 25 شباط/فبراير 2022

دبي (أ ف ب) – جدّد الروسي أندري روبليف، المصنف سابعًا عالميًا، دعوته من أجل السلام بعد بلوغه الجمعة النهائي الثاني له هذا العام إثر فوزه الصعب والمثير على البولندي هوبرت هوركاش الحادي عشر في دورة دبي لكرة المضرب 3-6، 7-5، 7-6 (7/5) بعد ساعتين و23 دقيقة.

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وقّع الروسي على الكاميرا بعد فوزه عبارة "لا للحرب من فضلكم"، في تعبير واضح تجاه غزو بلاده لأوكرانيا.

وكان روبليف (24 عامًا) دعا الخميس بعد فوزه في نصف النهائي من أجل "السلام"، معتبرًا فوزه "غير مهم" بالنظر إلى ما يحدث بعد ساعات من بدء روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا.

وسيكون النهائي الثاني للروسي هذا العام بعد تتويجه بدورة مرسيليا الفرنسية الاحد الماضي.

ويلتقي المصنف ثانيًا في الدورة في المباراة القمة مع التشيكي ييري فيسيلي (123 عالميًا) الذي أقصى الخميس المصنف أول عالميًا الصربي نوفاك ديوكوفيتش من دور الثمانية وأنزله عن صدارة التصنيف أو الكندي دينيس شابوفالوف الرابع عشر.

وهذا الفوز الاول لروبليف على البولندي في ثالث مواجهة بينهما وثأر من خسارته الدور نصف النهائي من دورة ميامي للماسترز العام الماضي في طريق الاخير الى اللقب.

ومرة أخرى، احتاج الروسي للعودة من تأخر بمجموعة كما حصل مع الاميركي ماكنزي ماكدونالد في ربع النهائي الخميس والكوري الجنوبي سونوو كوون الاربعاء.

وسيخوض روبليف النهائي الاول له في دبي بعد أن خرج العام الماضي من دور الاربعة أمام مواطنه أصلان كاراتسيف الذي مضى وحقق اللقب، آملا تحقيق اللقب العاشر في مسيرته الاحترافية.

وكان روبليف قال أمام الصحافيين الخميس "أنتم تدركون مدى أهمية أن يكون هناك سلام في العالم، وأن نحترم بعضنا البعض مهما حصل، وأن نكون متحدين. يتعلق الأمر بأن نهتم بالكرة الارضية وببعضنا البعض. إنه أهم شيء".

وتابع "في هذه اللحظات، ندرك أن المباراة ليست مهمة (...) ما يحدث هو أسوأ بكثير".

© 2022 AFP