دورة قطر: كونتافيت تتهي سلسلة انتصارات أوستابنكو وتبلغ النهائي

الإستونية أنيت كونتافيت تحتفل بفوزها على الللاتفية يلينا اوستابنكو في الدور نصف النهائي من دورة قطر لكرة المضرب في 25 شباط/فبراير 2022

الدوحة (أ ف ب) – أنهت الإستونية أنيت كونتافيت، المصنفة سابعة عالميًا، سلسلة الانتصارات المتتالية للاتفية يلينا أوستابنكو عند ثمانية لتبلغ الجمعة المباراة النهائية في دورة قطر لكرة المضرب بفوزها عليها 6-1، 6-4.

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وكانت أوستابنكو تقدمت ثمانية مراكز في تصنيف رابطة المحترفات الصادر هذا الاسبوع الى الثالث عشر بعد تتويجها بدورة دبي السبت الفائت، وأقصت الاسبانية غاربينيي موغوروسا الخميس من ربع النهائي لتحقق انتصارها الثامن تواليًا.

إلا أن كونتافيت وضعت حدًا لها وتفوقت على اللاتفية للمرة الرابعة في خامس لقاء بينهما بعد أن كانت أزاحتها أيضًا من نصف نهائي دورة سان بطرسبورغ الروسية في طريقها الى اللقب منذ أسبوعين، فيما حققت أوستابنكو فوزها الوحيد على الإستونية في نهائي دورة إيستبورن البريطانية العام الماضي.

وحققت بدورها كونتافيت (26 عامًا) انتصارها الثامن تواليًا،علمًا أنها تغلبت في نصف النهائي على التونسية أنس جابر المصنفة عاشرة عالميًا.

وتلتقي الإستونية في النهائي الثاني لها هذا العام اليونانية ماريا ساكاري السادسة عالميًا او البولندية إيغا شفيونتيك الثامنة.

وهيمنت كونتافيت الباحثة عن لقبها السابع في مسيرتها الاحترافية على المجموعة الاولى بشكل كامل، قبل أن ترفع اللاتفية بطلة رولان غاروس عام 2017 مستواها في الثاني ولكنها فشلت في جر المباراة الى مجموعة ثالثة حاسمة.

© 2022 AFP