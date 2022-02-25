طواف الإمارات: التشيكي فاتشيك يحرز المرحلة السادسة ويصبح أصغر فائز

جوزيبي كاكاتشي ا ف ب

اصبح فاتشيك اصغر فائز بمرحلة في تاريخ السباق الاماراتي الذي انطلق في 2019

دبي (أ ف ب) – أحرز التشيكي الشاب ماتياس فاتشيك المرحلة السادسة قبل الأخيرة من طواف الامارات للدراجات الهوائية في مفاجأة كبيرة الجمعة، واصبح اصغر فائز في تاريخ السباق الذي احتفظ السلوفيني تادي بوغاتشار بصدارته.

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وشهدت المرحلة تألقاً لافتاً من فريق "غازبروم روسفيلو" الذي احتل ثلاثة من دراجيه المراكز الخمسة الاولى، من بينهم فاتشيك (19 عاما) الذي اصبح اصغر فائز بمرحلة في تاريخ السباق الاماراتي الذي انطلق في 2019 بعد دمج طوافي ابوظبي ودبي.

وقطع فاتشيك مسافة المرحلة البالغة 180 كلم التي بدأت وانتهت في اكسبو 2020 دبي في 3 ساعات و58 دقيقة و10 ثوان، متفوّقا بفارق السرعة النهائية على الفرنسي بول لابيرا وزميله الروسي دميتري ستراكوف.

وكان فاتشيك ضمن ستة دراجين انفصلوا عن الكوكبة وخاضوا سباق سرعة تصدره في البداية التشيكي بافل كوتشيتكوف الذي انهى المطاردة المثيرة في الكيلومتر الأخير بالمركز الخامس، بعدما سمح لزميله بتخطيه نحو المركز الأول.

وقال الدرّاج الشاب الذي يحتل المركز 43 في الترتيب العام "انه أمر مدهش، لا زالت لا أصدق انني فزت، أنا في التاسعة عشرة من عمري، لذلك فان هذا الانتصار يعني الكثير بالنسبة لي".

وتابع "عمل فريقنا بجد، انفصلت عن الكوكبة، أردنا فقط أن نذهب الى خط النهاية، لكن كان لدي أفضل سرعة وفزت، وشكرا لجميع الدراجين في الفريق".

وبقي بوغاتشار، حامل اللقب، في صدارة الترتيب بزمن 22 ساعة و18 دقيقة وثانيتين، متقدّما بفارق 4 ثوان على الايطالي فيليبو غانّا، و14 ثانية على الروسي ألكسندر فلاسوف.

وقال صاحب القميص الأحمر "غدا (السبت) هو اليوم الأكثر إثارة وأكثر أيام السباق سخونة..نحن (في الفريق) مستعدون للدفاع عن الصدارة".

ويخوض الدراجون المرحلة السابعة الاخيرة الأصعب والتي تقام في العين لمساقة 148 كلم، ويتخللها صعود جبل حفيت الذي يرتفع 1025 مترا فوق سطح البحر.

- ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة السادسة:

1- التشيكي ماتياس فاتشيك (غازبروم روسفيلو) 3:58:10 ساعات

2- الفرنسي بول لابيرا (ايه جي 2 آر سيتروين) التوقيت ذاته

3- الروسي دميتري ستراكوف (غازبروم روسفيلو) التوقيت ذاته

4- الإيطالي أليساندرو تونيللي (باردياني) التوقيت ذاته

5- التشيكي بافل كوشيتكوف (غازبروم روسفيلو) التوقيت ذاته

- الترتيب العام بعد المرحلة السادسة:

1- السلوفيني تادي بوغاتشار (فريق الامارات) 22:18:02 ساعة

2- الإيطالي فيليبو غانا (إينيوس غريناديرز) بفارق 4 ثوان

3- الروسي الكسندر فلاسوف (بورا-هانزغروهه) بفارق 14 ثانية

4- البريطاني آدم يايتس (إينيوس غريناديرز) بفارق 17 ثانية

5- الأميركي نيلسون بوليس (اي اف اديوكيشن) بفارق 25 ثانية

© 2022 AFP