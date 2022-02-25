فورمولا واحد: هامليتون وراسل يتصدران اليوم الاخير من التجارب في برشلونة

لويس خيني ا ف ب

البريطاني لويس هاميلتون خلال تجارب برشلونة في 25 شباط/فبراير 2022 استعدادًا للموسم الجديد في بطولة العالم للفورمولا واحد

برشلونة (أ ف ب) – أرسل البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات وسائق مرسيدس، إشارات مبكرة قبل انطلاق الموسم الجدبد من بطولة العالم للفورمولا واحد، عندما سجل الجمعة أسرع زمن في اليوم الاخير من التجارب التحضيرية في برشلونة.

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وفي دفعة أخرى لمرسيدس، حل زميله الجديد ومواطنه جورج راسل، في المركز الثاني.

فيما حل حامل اللقب الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، في المركز الرابع خلف زميله في الفريق المكسيكي سيرخيو بيريس.

وحقق هاميلتون الذي خسر اللقب العالمي في الأمتار الأخيرة من السباق الجدلي الأخير للموسم الماضي على حلبة مرسى ياس في أبوظبي، زمن 1:19.138 دقيقة.

قال بعد التجارب التي امتدت على ثلاثة أيام "كانت أيامًا مثيرة للاهتمام، لم تكن سهلة وسلسلة كثيرًا، أمامنا بعض العقبات التي يجب تخطيها".

وتابع "نريد دائمًا لفات إضافية ولكن أنا سعيد بالقيادة اليوم".

أما راسل الذي تصدر الجولة الصباحية، حقق زمن 1:19.233 دقيقة.

وأكد راسل الذي انتقل من فريق وليامس هذا الموسم أن هذه الاوقات لا تعني الكثير قبل انطلاق الموسم الجديد في جائزة البحرين الكبرى في 20 آذار/مارس المقبل.

قال الشاب البالغ 24 عامًا "كانت الايام الثلاثة في برشلونة مثيرة للاهتمام بشكل لا يصدق. لا أعتقد أن أوقات اللفات تدل على شيء".

وتابع "احتلينا الصدارة اليوم مع إطارات سي5 القوية جدًا في برشلونة، لكنني لن أوليها أهمية كثيرًا. تبدو سيارات فيراري وماكلارين قوية".

© 2022 AFP