يوروبا ليغ: برشلونة يواجه غلطة سراي في ثمن النهائي

مهاجم برشلونة الدولي الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ (وسط) يحتفل بتسجيله الهدف الرابع في مرمى نابولي الايطالي (4-2) في اياب الملحق المؤهل الى ثمن نهائي الدوري الاوروبي في نابولي في 24 شباط/فبراير 2022.

نيون (سويسرا) (أ ف ب) – أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) لكرة القدم الجمعة في نيون عن مواجهات قوية أبرزها أتالانتا الايطالي ضد باير ليفركوزن الالماني، بورتو البرتغالي ضد ليون الفرنسي، وإشبيلية الاسباني ضد وست هام الانكليزي، في حين يلتقي العملاق الإسباني برشلونة مع غلطة سراي التركي.

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أما سبارتاك موسكو الروسي الذي فرض عليه الاتحاد القاري الجمعة خوض مبارياته البيتية في أرض محايدة اثر غزو روسيا لأوكرانيا، فوقع في مواجهة لايبزيغ الألماني.

ويرشح النقاد برشلونة لاحراز اللقب ولا سيما بعد العروض الهجومية القوية التي يقدمها في الآونة الاخيرة، بعد تعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية مع ضم المهاجم الغابوني بيار ايميريك أوباميانغ والدوليين الإسبانيين فيران توريس وأداما تراوريه.

بعد فشله في الاستمرار في دوري الأبطال بحلوله ثالثا في مجموعة تأهل عنها بايرن ميونيخ الألماني وبنفيكا البرتغالي، واجه الفريق الكاتالوني في الملحق المؤهل إلى هذا الدور، منافسا قويا هو نابولي الايطالي الذي انتزع منه التعادل في مباراة الذهاب على ملعب كامب نو، قبل ان يلحق به خسارة قاسية قوامها 4-2 على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" في المدينة الايطالية الجنوبية الخميس.

وعلق مدربه تشافي على نتيجة فريقه ضد نابولي بالقول "نحن على الطريق الصحيح، يتطور مستوانا من ناحية اللعب. يجب علينا ان نستفيد من استحواذنا الكبير على الكرة من اجل التسجيل".

واضاف "انا سعيد للغاية، لقد استحق اللاعبون هذا الفوز. نريد الفوز لكن يتعين علينا ان نبقى حذرين".

وسيكون برشلونة مرشحا لتخطي منافسه الذي يواجه مشاكل عدة فنية هذا الموسم بدليل احتلاله المركز الثالث عشر، بعد ان دأب على لعب الأدوار الاولى محليا، علما بانه توج بطلا لكأس الاتحاد الاوروبي (مسمى البطولة سابقا قبل أن تصبح يوروبا ليغ حاليا) على حساب أرسنال الانكليزي عام 2000.

ويريد برشلونة العودة باقصى سرعة للمشاركة في دوري الأبطال، علماً بان الفائز بالدوري الاوروبي يتأهل مباشرة إلى دور المجموعات في المسابقة القارية الاهم.

وتبرز مباراة أتالانتا وباير ليفركوزن، فالأول ظهر بشكل لافت محليا وأوروبيا في السنوات الاخيرة وبلغ ربع نهائي دوري الابطال عام 2020 قبل أن يخسر امام باريس سان جرمان، كما ينافس بقوة على المراكز الأربعة الأولى محليا.

في المقابل، يقدّم باير ليفركوزن عروضا جيدة في الدوري المحلي أبرزها على حساب بوروسيا دورتموند عندما تغلب عليه 5-1 في عقر داره قبل نحو ثلاثة اسابيع، على الرغم من خسارته أكثر من ورقة رابحة في صفوفه على مدى السنتين الاخيرتين أبرزهم صانع الالعاب كاي هافيرتس المنتقل إلى تشلسي الانكليزي.

أما المواجهة بين بورتو وليون، فتعتبر كلاسيكية عل الصعيد القاري بعد ان دأب الفريقان على المشاركة في دوري الأبطال.

ويواجه اشبيلية الاختصاصي في هذه المسابقة بفوزه بلقبها 6 مرات آخرها في 2020، وست هام المتألق في الدوري الانكليزي الممتاز هذا الموسم.

يذكر أن اشبيلية يستضيف المباراة النهائية لهذه المسابقة في 18 ايار/مايو على ملعب رامون سانشيس بيسخوان. تقام مباريات الذهاب في 10 آذار/مارس والاياب في 17 منه.

© 2022 AFP