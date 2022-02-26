بطولة ألمانيا: بايرن ميونيخ يفوز ويبتعد 9 نقاط عن دورتموند في أمسية تضامن مع أوكرانيا

ميونخ (ألمانيا) (أ ف ب) – فاز بايرن ميونيخ متصدر الدوري الالماني لكرة القدم على مضيفه أينتراخت فرانكفورت 1-صفر السبت، وذلك ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين التي شهدت وقفة تضامنية مع أوكرانيا التي تعاني من غزو روسيا.

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ويدين النادي البافاري بالنقاط الثلاث إلى لاعبه البديل لوروا سانيه الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 71.

وثأر بايرن من خسارته أمام فرانكفورت ذهاباً 1-2 في الدوري في تشرين الاول/أوكتوبر الفائت، ليرفع رصيده في الصدارة إلى 58 نقطة متقدماً بفارق 9 نقاط عن وصيفه بوروسيا دورتموند الذي يحلّ ضيفاً على أوغسبورغ الأحد.

في المقابل، مُني فرانكفورت بخسارته الثالثة توالياً بعد سقوطه أمام فولفسبورغ صفر-2 وكولن صفر-1، مقابل انتصار يتيم في مبارياته السبع الاخيرة.

ودفع يوليان ناغلسمان مدرب النادي البافاري بالشاب جمال موسيالا (19 عاماً) بدلاً من المخضرم توماس مولر في دور صانع اللعب، اثر اصابة الاخير بفيروس كورونا للمرة الثانية، وليلعب خلف الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

كما غاب عن بايرن إلى جانب الحارس الدولي مانويل نوير للتعافي من جراحة، الفرنسي كورنتان توليسو وليون غوريتسكا والكندي ألفونسو ديفيس للاصابة.

-"توقف يا بوتين!"-

وقف اللاعبون دقيقة صمت تضامناً مع أوكرانيا قبل صافرة البداية في جميع مباريات هذه المرحلة، فيما عمد العملاق البافاري في اليوم السابق إلى اضاءة ملعبه أليانز أرينا باللونين الأصفر والأزرق لأوكرانيا لمدة ثلاث ساعات في المساء.

وفي مدرجات ملعب فرانكفورت، رفع العديد من المتفرجين لافتات أو يافطات مؤدية للسلام وتندد بالهجوم الروسي، في حين كتب على اللافتات إلكترونية في الملعب "توقف يا بوتين!" في رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وارتدى لاعبو بايرن شارات سوداء لضحايا الصراع بينما ارتدى القائد ليفاندوفسكي شارة باللونين الأصفر والأزرق.

قال هداف الدوري "قررت أن أرتدي شارة القيادة هذا الصباح، لا يمكن للعالم أن يقبل ما يجري، علينا أن ندعم أوكرانيا والأشخاص الذين يقاتلون هناك".

وتابع "أنا ضد الحرب وأعتقد أن ما يحدث هناك لا يمكن السماح به، إنه مؤلم. آمل أن يدعم العالم كله أوكرانيا، شعبهم يقاتل من أجل الحرية وأنا أحترمهم بشكل كبير".

خلال المباراة، وقف حارس فرانكفورت كيفن تراب صداً منيعاً لهجمات بايرن المسيطر، قبل أن يهز البديل سانيه (دخل في الدقيقة 67) شباك حارس باريس سان جرمان الفرنسي السابق بعدما نجح في تجاوزه اثر تمريرة في العمق من يوزوا كيميش (71)، في هدفه السابع في الدوري هذا الموسم.

-استعراض ديابي-

وعاد باير ليفركوزن إلى سكة الانتصارات بفوزه على ضيفه أرمينيا بيليفيلد 3-صفر.

لاعبو باير ليفركوزن يحتفلون بعد الفوز على أرمينيا بيليفيلد في الدوري الالماني لكرة القدم على ملعب باي أرينا في ليفركوزن في 26 شباط/فبراير 2022 اينا فاسبندر ا ف ب

وتقدم ليفركوزن في الشوط الاوّل بفضل الأرجنتيني لوكاس ألاريو (29)، قبل أن يضيف الثاني والثالث عبر الفرنسي موسى ديابي في الدقيقتين 57 و81، رافعاً رصيده إلى 12 هدفاً هذا الموسم، منها 7 في مبارياته الخمس الأخيرة.

وكان باير ليفركوزن مُني بخسارته الاولى في مرحلة الإياب أمام ماينتس 2-3 في المرحلة الماضية، بعدما حقق أربعة انتصارات توالياً.

وعزز ليفركوزن مركزه الثالث بعدما رفع رصيده إلى 44 نقطة، مضيقاً الخناق على بوروسيا دورتموند الثاني حيث بات يتخلف عنه بفارق 5 نقاط فقط.

وحسم ليفركوزن خمس من مبارياته الست الاخيرة أمام بيليفيلد، وبفوزه ذهاباً برباعية نظيفة وإيابا بثلاثية حقق الفوز مرتين في موسم واحد على منافسه للمرة الاولى منذ موسم 1999-2000.

وفي مباريات أخرى، عاد فرايبورغ للمركز الرابع بفوزه على ضيفه هرتا برلين 3-صفر، سجلها الإيطالي فيتشينزو غريفو في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، وكيفن شايد (83) ولوكاس هويلر (86).

ورفع فرايبورغ الذي حقق فوزه الحادي عشر هذا الموسم رصيده إلى 40 نقطة، متساوياً مع هوفنهايم الخامس الذي كان فاز على شتوتغارت 2-1 في افتتاح المرحلة الجمعة.

وعزز أونيون برلين آماله بالبقاء ضمن سباق المراكز الأوروبية بفوزه على ضيفه ماينتس المنقوص عددياً 3-1.

وتناوب على تسجيل ثلاثية الفائز كل الياباني جينكي هاراغوشي (7) وشيرالدو بيكر من سورينام (56)، والنيجيري تايو أونيي (75).

وسجل لماينتس ديلانو بورغزورخ (90)، فيما طرد الحكم لاعبه دومينيك كوهر في الدقيقة 60.

وصعد نادي العاصمة للمركز السابع في الترتيب برصيد 37 نقطة، متقدماً بفارق نقطة عن كولن الذي سقط في فخ التعادل أمام مضيفه غرويتر فورث متذيل الترتيب 1-1.

افتتح كولن التسجيل عبر النمسوي فلوريان كاينز ((53)، وردّ المضيف بفضل سيباستيان غريزبيك (69).

وقلب بوروسيا مونشنغلادباخ تخلفه بهدفين أمام ضيفه فولفسبورغ إلى تعادل 2-2.

تقدم فولفسبورغ عبر الدنماركي جوناس ويند (6) والمدافع البلجيكي سيباستيان بورنو (34)، قبل أن يطرد من صفوفه مدافعه الفرنسي ماكسيم لاكروا في الدقيقة 70.

وقلّص الفرنسي ماركوس تورام (43) الفارق لأصحاب الأرض، قبل أن ينتزع الكاميروني-السويسري بريل إمبولو التعادل في الدقيقة 82.

ويحتل فولفسبورغ المركز الثاني عشر مع 28 نقطة، متقدماً بفارق نقطة عن مونشنغلادباخ.

© 2022 AFP