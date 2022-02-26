بطولة ألمانيا: باير ليفركوزن يعود إلى الانتصارات ويعزز مركزه الثالث

اينا فاسبندر ا ف ب

لاعبو باير ليفركوزن يحتفلون بعد الفوز على أرمينيا بيليفيلد في الدوري الالماني لكرة القدم على ملعب باي أرينا في ليفركوزن في 26 شباط/فبراير 2022

ميونخ (ألمانيا) (أ ف ب) – عاد باير ليفركوزن إلى سكة الانتصارات بفوزه على ضيفه أرمينيا بيليفيلد 3-صفر السبت، وذلك ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

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وتقدم ليفركوزن في الشوط الاوّل بفضل الأرجنتيني لوكاس ألاريو (29)، قبل أن يضيف الثاني والثالث عبر الفرنسي موسى ديابي في الدقيقتين 57 و81.

وكان باير ليفركوزن مُني بخسارته الاولى في مرحلة الإياب أمام ماينتس 2-3 في المرحلة الماضية، بعدما حقق أربعة انتصارات توالياً.

وعزز ليفركوزن مركزه الثالث بعدما رفع رصيده إلى 44 نقطة، مضيقاً الخناق على بوروسيا دورتموند الثاني حيث بات يتخلف عنه بفارق 5 نقاط فقط، في حين لدى فريق "الأسود والأحمر" فرصة إعادة فارق الثماني نقاط في حال فوزه على مضيفه أوغسبورغ الأحد.

وحسم ليفركوزن خمس من مبارياته الست الاخيرة أمام بيليفيلد، وبفوزه ذهاباً برباعية نظيفة وإيابا بثلاثية حقق الفوز مرتين في موسم واحد على منافسه للمرة الاولى منذ موسم 1999-2000.

وفي مباريات أخرى، عاد فرايبورغ للمركز الرابع بفوزه على ضيفه هرتا برلين 3-صفر، سجلها الإيطالي فيتشينزو غريفو في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، وكيفن شايد (83) ولوكاس هويلر (86).

ورفع فرايبورغ الذي حقق فوزه الحادي عشر هذا الموسم رصيده إلى 40 نقطة، متساوياً مع هوفنهايم الخامس الذي كان فاز على شتوتغارت 2-1 في افتتاح المرحلة الجمعة.

وعزز أونيون برلين آماله بالبقاء ضمن سباق المراكز الأوروبية بفوزه على ضيفه ماينتس المنقوص عددياً 3-1.

وتناوب على تسجيل ثلاثية الفائز كل الياباني جينكي هاراغوشي (7) وشيرالدو بيكر من سورينام (56)، والنيجيري تايو أونيي (75).

وسجل لماينتس ديلانو بورغزورخ (90)، فيما طرد الحكم لاعبه دومينيك كوهر في الدقيقة 60.

وصعد نادي العاصمة للمركز السابع في الترتيب برصيد 37 نقطة، متقدماً بفارق نقطة عن كولن الذي سقط في فخ التعادل أمام مضيفه غرويتر فورث متذيل الترتيب 1-1.

افتتح كولن التسجيل عبر النمسوي فلوريان كاينز ((53)، وردّ المضيف بفضل سيباستيان غريزبيك (69).

وقلب بوروسيا مونشنغلادباخ تخلفه بهدفين أمام ضيفه فولفسبورغ إلى تعادل 2-2.

تقدم فولفسبورغ عبر الدنماركي جوناس ويند (6) والمدافع البلجيكي سيباستيان بورنو (34)، قبل أن يطرد من صفوفه مدافعه الفرنسي ماكسيم لاكروا في الدقيقة 70.

وقلّص الفرنسي ماركوس تورام (43) الفارق لأصحاب الأرض، قبل أن ينتزع الكاميروني-السويسري بريل إمبولو التعادل في الدقيقة 82.

ويحتل فولفسبورغ المركز الثاني عشر مع 28 نقطة، متقدماً بفارق نقطة عن مونشنغلادباخ.

© 2022 AFP