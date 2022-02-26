بطولة إنكلترا: رباعية لتوتنهام تعيد البسمة لكونتي وتعمّق جراح ليدز

جون سوبر ا ف ب

لندن (أ ف ب) – أعاد توتنهام الابتسامة إلى مدربه الإيطالي أنتونيو كونتي بعد فوزه الساحق السبت على مضيفه الجريح ليدز يونايتد 4-صفر، في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

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وفيما تنفس كونتي الصعداء بعد رفعه الصوت أخيرا جراء تدهور نتائج فريق شمال لندن، تابع الأرجنتيني مارسيلو بييلسا غرقه مع ليدز صاحب المركز الخامس عشر واسوأ دفاع في الدوري (60 هدفاً).

توتنهام الذي خسر أربع مرات في آخر خمس مباريات من الدوري، سجل ثلاثية في الشوط الأوّل عن طريق الإيرلندي مات دوهرتي (10)، القادم الجديد السويدي ديان كولوشيفسكي (15) وقائد هجومه هاري كاين (27).

وفي نهاية المباراة، عمّق الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين الفارق بتسجيله في الدقيقة 85 الهدف الرابع بعد تمريرة من كاين على ملعب إيلاند رود.

وارتقى توتنهام موقتاً إلى المركز السابع، بفارق 4 نقاط عن مانشستر يونايتد الرابع الذي لعب مباراة أكثر، في آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

© 2022 AFP