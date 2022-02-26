بطولة إيطاليا: ثنائية فلاهوفيتش تُعيد يوفنتوس الى الانتصارات ليعزز مركزه الرابع

ألبرتو بيتسولي ا ف ب

الصربي دوشان فلاهوفيتش يحتفل بهدفه مع يوفنتوس ضد إمبولي في الدوري الايطالي لكرة القدم في 26 شياط/فبراير 2022

روما (أ ف ب) – أعاد الصربي دوشان فلاهوفيتش يوفنتوس الى سكة الانتصارات في الدوري الايطالي لكرة القدم بتسجيله ثنائية في الفوز المثير 3-2 على مضيفه إمبولي السبت ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين، معززًا مركزه الرابع في السباق الشرس على مراكز دوري أبطال أوروبا.

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وهذا الفوز الاول للبيانكونيري في الدوري بعد تعادلين تواليًا ضد أتالانتا وتورينو، رافعًا رصيده الى 50 نقطة بفارق أربع نقاط عن نابولي الثالث الذي سيتصدر في حال فوزه على مضيفه لاتسيو الاحد.

كما يبتعد بست نقاط عن أتالانتا الخامس الذي يستضيف سمبدوريا الاثنين، علمًا أن لدى فريق مدينة برغامو مباراة مؤجلة.

وتقدم الضيوف عبر مويز كين (32)، قبل أن يعادل البولندي سيمون شوركوفسكي لأصحاب الارض، إلاّ أنّ فلاهوفيتش واصل تألقه وسجل هدفين (45+2 و66)، قبل أن يقلص أندريا لا مانتيا الفارق (76).

وانفرد فلاهوفيتش بصدارة ترتيب هدافي "سيري أ" بعد أن رفع رصيده الى 20 هذا الموسم (مع فيورنتينا ويوفنتوس) أمام تشيرو إيموبيلي (19).

قال الهداف الصربي بعد المباراة "اللاعب وحده لا يمكنه أن يصنع الفارق من دون فريق خلفه. إذا بقينا يدا واحدة، يمكننا أن نحقق نتائج رائعة".

ودخل يوفنتوس الى المباراة بعد تعادله 1-1 الثلاثاء مع مضيفه فياريال الاسباني في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا الذي خسر على إثره جهود لاعب وسطه الأميركي ويستون ماكيني بسبب كسر في مشط القدم سيبعده قرابة الشهرين، لينضم بذلك الى فيديريكو كييزا الغائب حتى نهاية الموسم.

وافتتح كين التسجيل لفريق المدرب ماسيميليانو أليغري برأسية إثر عرضية من الفرنسي أدريان رابيو (32)، قبل أن يعادل شوركوفسكي لأصحاب الارض (39).

إلا أن فلاهوفيتش منح التقدم مجدداً لفريقه بهدف جميل عندما وصلته الكرة من الكولومبي خوان كوادرادو داخل المنطقة، فراوغ بينماه المدافع قبل أن يسدد بيسراه في الشباك (45+2).

وسجل الصربي الفتاك هدفه الشخصي الثاني بعد أن تسلّم الكرة من البديل الاسباني ألفارو موراتا وانطلق الى داخل المنطقة وأسقطها "لوب" فوق الحارس (66).

وفرض لا مانتيا نهاية مثيرة للمباراة عندما قلص الفارق عندما سقطت الكرة امامه امام القائم الايسر وهو غير مراقب تابعها في اسفل الزاوية (76). إلا أن يوفنتوس نجح في قيادة المباراة الى بر الأمان.

© 2022 AFP