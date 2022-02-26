بطولة فرنسا: مبابي وميسي يعيدان سان جرمان الى الانتصارات

الثلاثي كيليان مبابي والارجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار يحتفلون بهدف الفرنسي مع باريس سان جرمان ضد سانت إتيان على ملعب "بارك دي برانس" في الدوري الفرنسي لكرة القدم في 26 شباط/فبراير 2022

باريس (أ ف ب) – قاد الثنائي كيليان مبابي وليونيل ميسي باريس سان جرمان للعودة الى سكة الانتصارات والاقتراب أكثر من استعادة لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، عندما صنع الارجنتيني هدفَي زميله في الفوز 3-1 على ضيفه سانت إتيان السبت ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين.

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وكان فريق العاصمة مُني بخسارة مفاجئة 1-3 ضد مضيفه نانت في المرحلة الماضية رغم مشاركة الثلاثي ميسي-مبابي-البرازيلي نيمار أساسيين، للمرة الثانية فقط في الدوري هذا الموسم.

وفاجأ الضيوف أصحاب الارض بهدف مبكر من الغابوني دينيس بوانغا إثر هفوة من البرتغالي دانيلو بيريرا (16) الذي عوض خطأه بتسجيل الهدف الثالث (52) بعد أن سجل مبابي قبل وبعد الاستراحة (42 و47).

ورفع فريق المدرب الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو رصيده الى 62 نقطة على بُعد 16 نقطة عن كل من نيس المتعادل مع ستراسبورغ السبت ومرسيليا الذي يلعب مع مضيفه تروا الاحد.

ويسير فريق العاصمة بثبات نحو استعادة اللقب الذي خسره لصالح ليل الموسم الفائت، رغم أن هدفه الاهم يبقى تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الاولى في تاريخه بعد أن فشل في ذلك في أول نهائي وصل له قبل عامين عندما سقط ضد بايرن ميونيخ الالماني صفر-1.

وكان سان جرمان حقق انتصارًا قاتلاً على ريال مدريد بفضل هدف متأخر لمبابي في ذهاب الدور ثمن النهائي من المسابقة القارية منتصف الاسبوع الماضي، على أن يتواجها إيابًا في العاصمة الاسبانية في 9 آذار/مارس المقبل.

وافتتح سانت إتيان النتيجة عندما افتك بوانغا الكرة من بيريرا أمام مشارف منطقة المنافس وسدد بيسراه من داخلها كرة قوية الى يسار الحارس الايطالي جانلويجي دوناروما (16).

إلا أن سا جرمان فرض أفضلية رغم محاولات للخصم أيضًا وتصدى الحارس لركلة ثابتة بعيدة نفذها ميسي (33)، قبل أن ينجح في معادلة النتيجة عندما مرر الارجنتيني كرة بينية رائعة بين عدة لاعبين، انطلق نحوها مبابي الى داخل المنطقة على الجهة اليمنى وسددها في المرمى (42).

وتعاون الثنائي مجددًا مطلع الشوط الثاني عندما قام ميسي بمراوغة العديد من اللاعبين بلقطة رائعة ذكرت بأمجاده مع برشلونة الاسباني الذي وصل منه مطلع الموسم الحالي، ومررها الى الدولي الفرنسي تابعها في الشباك (47).

ولعب مبابي دور الممر هذه المرة عندما رفع من مشارف المنطقة على الجهة اليسرى كرة رائعة بالجهة الخارجية لقدمه اليمنى نحو القائم الثاني تابعها بيريرا رأسية في الشباك (52).

وواصل سان جرمان هجماته وأصاب كل من نيمار والهولندي جورجينيو فينالدوم القائم (79 و90+3).

أما سانت إتيان الذي قدم مستويات مميزة مؤخرًا خولته الخروج من منطقة الهبوط بعد ثلاثة انتصارات تواليًا وتعادل الاسبوع الفائت، عاد الى الهزائم مع 22 نقطة في المركز السادس عشر.

نيس يصمد بعشرة لاعبين

وصمد نيس الذي لعب طيلة الشوط الثاني بعشرة لاعبين أمام مضيفه ستراسبورغ بفضل تألق الحارس الأرجنتيني والتر بينيتيس وخرج بالتعادل السلبي ليتقدم الى المركز الثاني.

أما ستراسبورغ ففشل في الافادة من التفوق العددي والخروج بالنقاط الثلاث ما كان سيرفعه الى المركز الثالث، وبات في رصيده 43 نقطة في المركز الخامس بفارق الاهداف عن رين الرابع الفائز الجمعة 4-2 على مضيفه مونبلييه.

وطُرد البرازيلي دانتي قائد نيس في الدقيقة 48 بعد إنذار ثانٍ.

وأكد نيس أنه الافضل دفاعيًا في الدوري، حتى بعشرة لاعبين، بعد أن تلقت شباكه 21 هدفًا في 26 مباراة، منها 7 فقط خارج ارضه.

وكانت هذه المباراة آخر تحضير لنيس قبل مواجهة فيرساي من الهواة (الدرجة الرابعة) في نصف نهائي المسابقة المحلية الثلاثاء، وفي حال فوزه سيخوض المباراة النهائية للمرة الاولى بعد ربع قرن من فوزه على غانغان عام 1997 عندما حقق لقبه الثالث والاخير.

وقادت المباراة الحكمة ستيفاني فرابار التي وجهت البطاقة الحمراء الى الهولندي جاستن كلويفرت على مقاعد البدلاء في الدقيقة 85 بسبب اعتراضه على أحد القرارات وذلك بعد خروجه في الدقيقة 65 من أرض الملعب.

© 2022 AFP