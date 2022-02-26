تصفيات مونديال 2022: بولندا ترفض مواجهة روسيا لغزوها أوكرانيا

فالنتين شابوي ا ف ب

وارسو (أ ف ب) – استبق الاتحاد البولندي لكرة القدم أي قرار لنظيره الدولي (فيفا) في ما يتعلق بمواجهات روسيا ضمن الملحق المؤهل لمونديال قطر 2022، وأعلن السبت رفضه مواجهتها بسبب غزوها أوكرانيا.

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ومع دخول النزاع يومه الثالث ونزوح أكثر من 50 ألف أوكراني، غرّد رئيس الاتحاد البولندي سيزاري كوليشا في موقع تويتر "انتهى وقت الكلام. حان وقت العمل. نظراً لتصعيد العدوان الروسي في أوكرانيا، لا يفكر المنتخب البولندي خوض الملحق ضد روسيا"، مضيفاً انه "القرار الصحيح الوحيد".

قال انه سيعمل مع الاتحادين السويدي والتشيكي (الفائز بينهما يواجه الفائز بين روسيا وبولندا في روسيا) لتقديم موقف موحد للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وضمن المسار الثاني في نصف نهائي الملحق الأوروبي، كان مقرراً أن تستضيف روسيا بولندا في 24 آذار/مارس المقبل والسويد تشيكيا في اليوم عينه، على أن يتواجه الفائزان في روسيا في 29 منه في مباراة نهائية على بطاقة مؤهلة إلى المونديال.

واصدرت الاتحادات الثلاثة بياناً موحداً الخميس، مطالبين فيفا بنقل مباريات الملحق من روسيا التي استضافت قبل أربعة أعوام كأس العالم.

ورحّب قائد بولندا روبرت ليفاندوفسكي الذي غرّد الجمعة بأنه سيستشير زملاءه حول المباراة، بقرار اتحاد بلاده.

غرّد هدّاف بايرن ميونيخ الألماني "القرار الصحيح!".

تابع "لا يمكنني تصوّر خوض مباراة مع المنتخب الروسي فيما يستمر العدوان المسلح في أوكرانيا". أضاف "اللاعبون والجماهير الروس ليسوا مسؤولين، لكن لا يمكننا التظاهر بعدم حدوث شيء".

إنفانتينو "قلق"

ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس، لم يكن هناك أي ردّ فعل لفيفا حيال الموقف البولندي.

وحتى الآن، لم يتخذ الاتحاد الدولي أي تدبير حيال روسيا، مكتفيا الخميس بالقول ان رئيسه جاني إنفانتينو "قلق" من الوضع "المأساوي والمخيف".

أضاف السويسري-الإيطالي في مؤتمر صحافي "المباراة الأولى بعد شهر، بالطبع نأمل في حل المسألة قبل ذلك بوقت طويل.. لكن مكتبنا يمكنه اتخاذ قرار في أي وقت".

وكانت اتحادات رياضية دولية اتخذت مواقف الخميس بعد غزو الجيش الروسي لأوكرانيا، بدءا بالاتحاد الأوروبي (ويفا) الذي جرّد مدينة سان بطرسبورغ الروسية من استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا في أيار/مايو المقبل ومنحها لباريس.

كما أعلن ويفا عدم إقامة أي من مبارياته على الأراضي الروسية والأوكرانية "حتى إشعار آخر". ولا يزال سبارتاك موسكو الممثل الوحيد للبلدين، بعد تأهله إلى دور الـ16 من مسابقة يوروبا ليغ حيث يلاقي لايبزيغ الألماني.

وألغى منظمو بطولة العالم للفورمولا واحد جائزة روسيا الكبرى المقررة في أيلول/سبتمبر، على غرار كامل مسابقات التزلج في روسيا حتى نهاية فصل الشتاء.

ودعت اللجنة الأولمبية الدولية كافة الاتحادات الرياضية الدولية نقل أو الغاء كافة مسابقاتها من روسيا أو بيلاروس، بالاضافة إلى عدم عزف النشيد الوطني ورفع العلم البلدين، بسبب خرق الهدنة الأولمبية.

وألغي عدد من عقود الرعاية المرتبطة بروسيا، ورفع العديد من الرياضيين صوتهم تجاه ما يحصل في أوكرانيا.

كتب ليفاندوفسكي البالغ 33 عاماً على تويتر "كل ما هو جميل في الرياضة يخالف ما تجلبه الحرب".

ودعا نجم هوكي الجليد الروسي أليكس أوفيتشكين إلى السلام بعد حصة تدريبية في فيلادلفيا "رجاء، لا مزيد من الحرب (...) يجب أن نعيش بسلام"، على غرار رسالة مشابهة لمواطنه لاعب التنس أندري روبليف.

وعبّر الدراج الروسي لفريق إينيوس بافل سيفاكوف عن موقفه المناهض للحرب "معظم الروس لا يريدون سوى السلم ولم يطلبوا أن يحدث هذا الأمر".

© 2022 AFP