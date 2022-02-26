دورة أكابولكو: نادال يفسد على مدفيديف فرحة الصدارة العالمية

بدرو باردو ا ف ب

أكابولكو (المكسيك) (أ ف ب) – أفسد الإسباني رافايل نادال على الروسي دانييل مدفيديف صدارته التصنيف العالمي للاعبي كرة المضرب، بفوزه عليه الجمعة 6-3 و6-3 في نصف نهائي دورة أكابولكو المكسيكية.

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وعجز مدفيديف عن الثأر لخسارته أمام نادال الشهر الماضي في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، حيث قلب الماتادور تأخره بمجموعتين ليحرز لقبه الحادي والعشرين في البطولات الكبرى وينفرد بالرقم القياسي.

لكن اللاعب الروسي البالغ 26 عاماً سيغادر المكسيك وهو مدرك انه سيتربع على رأس التصنيف العالمي الذي سيصدر الإثنين. ضمن ذلك بعد خسارة الصربي نوفاك ديوكوفيتش في ربع نهائي دورة دبي الخميس.

ورفع نادال رصيده الرائع في 2022 إلى 14 فوزاً دون خسارة، لكنها لم تكن سهلة كما تدلّ النتيجة.

حسم المصنف خامساً عالمياً المجموعة الأولى دون أن يواجه أي نقطة لكسر ارساله، وتقدم مطلع الثانية. لكن اللاعب البالغ 35 عاماً غرق في الشوط الرابع وتجاوز أربع نقاط لكسر ارساله ليحافظ على تقدمه.

دفعه مدفيديف إلى خوض شوط سادس ماراثوني، لكنه فشل في ترجمة أي من نقاطه السبع لكسر ارساله.

وبعد أن أرسل محاولاً الابقاء على حظوظه عندما كانت النتيجة 5-3، تقدّم مدفيديف 40-0 قبل سلسلة من الاخطاء، بينها خطأ مزدوج سابع على ارساله، ما سمح لنادال بحسم المباراة من النقطة الثانية على ارساله.

ويبحث ابن مايوركا عن لقبه الـ91 في الدورات الاحترافية والرابع في أكابولكو (الأخير في 2020).

وفي نهائي السبت، يلتقي نادال البريطاني كاميرون نوري الذي حقق فوزه الثامن توالياً على حساب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6-4 و6-4.

وكسر البريطاني المصنف 12 وحامل لقب دورة ديلراي بيتش الأسبوع الماضي (الثالثة في مسيرته)، ارسال خصمه في الشوط التاسع من كل مجموعة ليحسمها بهدوء.

وقبل سقوطه في نصف النهائي، لم يخسر تسيتسيباس، وصيف دورة روتردام مطلع الشهر، أية مجموعة هذا الأسبوع.

© 2022 AFP