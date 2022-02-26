دورة دبي: لقب ثالث للروسي روبليف "الداعم للسلام" في سبعة أيام

كريم صاحب ا ف ب

دبي (أ ف ب) – أنهى الروسي أندري روبليف، المصنف سابعاً عالمياً، مغامرة التشيكي ييري فيسيلي المتأهل من التصفيات بفوزه عليه 6-3 و6-4 في نهائي دورة دبي لكرة المضرب، محققاً لقبه الثالث في سبعة أيام.

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وكان روبليف المصنف ثانياً في الدورة فاز بلقبي الفردي والزوجي لدورة مرسيليا الفرنسية الأحد الماضي، قبل أن يتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة ليحقق لقبه العاشر في مسيرته في الفردي، والخامس في دورات الـ 500 نقطة.

وكان العالم تداول بأسره رسالته من أجل السلام في أوكرانيا على خلفية غزو روسيا لجارتها، غداة فوزه الصعب في نصف النهائي على البولندي هوبرت هوركاش بعد ساعتين و23 دقيقة عندما وقع على عدسة الكاميرا في الملعب رسالة "لا للحرب من فضلكم".

وقال بعد فوزه في النهائي "بالتأكيد سأنام في اليومين المقبلين، ولن أترك سريري".

وتابع "أخيراً يمكنني أن استريح لمدة أسبوع واحد الآن. أشعر بسعادة فائقة، على الرغم من أنني كنت أشعر بالتعب".

وأردف "أعتقد أنني كنت محظوظاً اليوم لأن ييري كان أيضاً متعباً. لقد خاض مباريات صعبة حقاً منذ التصفيات، ثلاث مجموعات، لقد تغلب على أفضل اللاعبين بدءًا من الدور الأول لذلك كنت محظوظاً جداً لأنه لم يستطع الأداء بالطريقة التي يجيدها".

وشارك روبليف في نهائي دبي بعدما خاض 17 مباراة في فئتي الفردي والزوجي في ثلاثة اسابيع، منها 12 مباراة من ثلاث مجموعات.

وختم الروسي الذي قلب تخلفه بمجموعة الى فوز في ثلاث مباريات في دبي "كنت محظوظاً اليوم ولهذا السبب أنا سعيد لكوني البطل، لم أتوقع هذا. إنه شعور رائع".

في المقابل، بات فيسيلي المصنف 123 عالمياً اللاعب الأقل تصنيفاً يبلغ نهائي دبي في 30 عاماً.

وكان ابن الـ 28 عاماً تأهل من التصفيات قبل أن يقصي في طريقه إلى أكبر نهائي في مسيرته بطل الولايات المتحدة المفتوحة السابق الكرواتي مارين سيليتش، والاسباني روبرتو باوتيستا أغوت الثامن، والصربي نوفاك ديوكوفيتش ليزيح الاخير عن صدارة التصنيف العالمي لصالح الروسي دانييل مدفيديف، والكندي دنيس شابوفالوف السادس.

غير أن فيسيلي لم يظهر بالصورة التي عكسها سابقاً أمام روبليف، فارتكب 8 أخطاء مزدوجة وعانى لكسب النقاط على إرساله الثاني.

من ناحيته، ضرب روبليف 30 كرة ناجحة، منها 13 إرسالاً ساحقاً، في طريقه لحسم اللقاء في 80 دقيقة.

تقدم الروسي 4-1 في المجموعة الاولى، ليكسر مجدداً إرسال منافسه ويحسمها بعد 29 دقيقة.

وبدأ ابن الـ 24 عاماً المجموعة الثانية بكسر آخر وبدا مسيطراً حتّى الشوط السادس حين نجح فيسيلي في كبح جماح الروسي، ليعادل الكفة 3-3، غير أن التشيكي خسر إرساله مجدداً بعد شوط سابع استمر لثماني دقائق.

وحسم روبليف الفوز بالمجموعة وبالتالي المباراة، ليركع على ركبتيه بعد نقطة الفوز مدركاً أن الماراثون الذي خاضه في شباط/فبرير وصل إلى نهايته.

ورفع روبليف عدد انتصاراته في مباريات دورات الـ 500 نقطة إلى 37 مقابل 4 هزائم منذ استئناف المنافسات في آب/أغسطس 2020 بعد التوقف بسبب الجائحة.

© 2022 AFP