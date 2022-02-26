دورة قطر: شفيونتيك الفائزة تهدي اللقب إلى "أوكرانيا التي تعاني"

كريم جعفر ا ف ب

سحقت البولندية إيغا شفيونتيك منافستها الإستونية أنيت كونتافيت بفوزها عليها 6-2 و6-صفر في نهائي دورة قطر لكرة المضرب

الدوحة (أ ف ب) – سحقت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة ثامنة عالمياً، الإستونية أنيت كونتافيت السابعة بفوزها عليها 6-2 و6-صفر في نهائي دورة قطر لكرة المضرب السبت، لتهدي اللقب إلى "الأشخاص الذين يعانون في أوكرانيا"، على خلفية الغزو الروسي.

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واحتاجت بطلة رولان غاروس الفرنسية عام 2020 والمصنفة سابعة في الدورة إلى أكثر من ساعة بقليل من أجل الفوز على المصنفة رابعة في قطر.

وهو اللقب الرابع في مسيرة شفيونتيك ابنة الـ 20 عاماً، وقالت عقب الانجاز الذي حققته "أريد أن أظهر دعمي لجميع الأشخاص الذين يعانون في أوكرانيا".

وتابعت "رؤية تلك المشاهد أمر مؤثر بالنسبة لي. حتى أنني لن أتخيّل حدوث أشياء مثل تلك في البلد المجاور لي".

وتأتي تصريحات شفيونتيك غداة قيام الروسي أندري روبليف المتوج تزامناً في دورة دبي، بتصريحات بعد فوزه في نصف النهائي الجمعة بالتوقيع على عدسة الكاميرا في الملعب برسالة "لا للحرب من فضلكم" والتي تعبّر بوضوح عن مشاعره بشأن غزو بلاده لأوكرانيا.

وتغلبت شفيونتيك في طريقها إلى اللقب على ثلاث لاعبات مصنفات ضمن المراكز العشرة الاوائل.

وأضافت بطلة فرنسا المفتوحة 2020 لقب الدوحة إلى فوزها في روما العام الماضي، حيث سحقت التشيكية كارولينا بليشكوفا 6-صفر و6-صفر في النهائي.

وفي النهائيات الأربع التي فازت بها، خسرت البولندية 11 شوطًا فقط.

في المقابل، وصلت كونتافيت (26 عاماً) إلى العاصمة القطرية وهي تلعب بأفضل مستوى لها، حيث خاضت النهائي التاسع في مسيرتها منذ بداية عام 2021 وهي توجت بلقب سان بطرسبورغ منذ أسبوعين.

وباتت شفيونتيك تتفوق 3-2 على كونتافيت في المواجهات المباشرة، علماً أن آخر ثلاثة انتصارات كانت من نصيب البولندية.

© 2022 AFP