دوري "أن بي ايه": بداية موفقة لهاردن مع فيلادلفيا

ديفيد بيردينغ غيتي/غيتي عبر ا ف ب

لوس انجليس (أ ف ب) – لم يخيّب جيمس هاردن الآمال في ظهوره الأول مع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، فسجّل 27 نقطة و12 تمريرة حاسمة، ليقوده إلى الفوز على مضيفه مينيسوتا تيمبروولفز 133-102 الجمعة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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وكان هاردن، أفضل لاعب في دوري "أن بي ايه" لعام 2018، يخوض مباراته الأولى مع سيكسرز بعد قدومه من بروكلين نتس في صفقة ضخمة قبل اغلاق باب الانتقالات في 10 شباط/فبراير الجاري.

عوّض عن الفترة التي غاب عنها بسبب اصابة عضلية، فبرز خصوصاً من خارج القوس حيث سجل 5 رميات من 7 محاولات.

وفيما كان فيلادلفيا يوسّع الفارق أمام مضيفه إلى 24 نقطة في الربع الأخير، كان الكاميروني جويل إمبيد يعبّر عن رضاه تجاه زميله الجديد.

حتى قبل المباراة، أشاد العملاق إمبيد بالهداف القادم "هو شخص رائع. يبتسم دوماً. من اللطيف أن يتواجد هنا. حضوره مع الفريق وفي أرض الملعب غيّر الكثير من الأمور منذ قدومه".

وعبّر أكثر عن سعادته بعد اللعب بجانب "اللحية": "كان يصنع الكرات لنا جميعا. تسديد، صناعة الكرات، لاحظتم ذلك ربما من خلال تعابير وجهي. لم يحصل لنا شيء مماثل من قبل".

من جهته، قال هاردن، أفضل هدّاف ثلاث مرات في الدوري انه سيكون سعيدا لصناعة اللعب وراء إمبيد المرشح ليكون أفضل لاعب في الدوري "أنا مستعد للقيام بأي شيء. لدينا هدف واحد مشترك. لست هنا لاثبات نفسي فردياً. لدينا ما نثبته كفريق".

وكان إمبيد أفضل مسجل لسيكسرز مع 34 نقطة و10 متابعات واضاف تايريز ماكسي 28 نقطة، ليرفع فيلادلفيا رصيده إلى 36 فوزاً و23 خسارة في المركز الثالث ضمن المنطقة الشرقية.

ومع قدوم هاردن، يأمل فيلادلفيا في الارتقاء أكثر ومنافسة ميامي هيت (39-21) وشيكاغو بولز (39-21) على صدارة الشرقية.

© 2022 AFP