"سأقاتل"... لاعب التنس ستاخوفسكي ينضم إلى احتياط الجيش الاوكراني

أدريان دنيس ا ف ب/ارشيف

لندن (أ ف ب) – قال لاعب كرة المضرب الأوكراني سيرجي ستاخوفسكي السبت إنه انضم إلى قوات الاحتياط العسكرية لبلاده لمحاربة الغزو الروسي.

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وأكد ستاخوفسكي، ابن الـ 36 عاماً، الذي كان احتل المرتبة 31 في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين وهزم السويسري روجيه فيدرر على ملعب ويمبلدون الرئيسي عام 2013، انه بمجرد أن يساعد زوجته وطفله في الوصول إلى بر الأمان في المجر، سيكون سعيداً لتلبية نداء وطنه لحمل السلاح.

صرّح لشبكة "سكاي نيوز": "بالطبع، سأقاتل. هذا هو السبب الوحيد الذي أحاول العودة" إلى أوكرانيا.

وأضاف "لقد تسجلت في قوات الاحتياط الأسبوع الماضي. ليس لديّ خبرة عسكرية ولكن لديّ خبرة في السلاح الفردي".

وأردف "والدي وأخي جراحان وهما متوتران، لكني أتحدث إليهما كثيراً. ينامان في القبو".

ومن قلب المعاناة، قالت مواطنته لاعبة كرة المضرب دايانا ياستريمسكا (21 عاماً) إنها أمضت وعائلتها ليلتين في مأوى تحت الأرض في أوديسا.

وكتبت المصنفة 25 عالمياً سابقاً في صفحتها على إنستغرام "بعد قضاء ليلتين في موقف السيارات تحت الأرض، اتخذ والدايّ قراراً بأي ثمن بإرسالي أنا وأختي الصغيرة خارج أوكرانيا! أمي، أبي، نحن نحبكما كثيراً، إعتنيا بنفسيكما! أحبك بلدي".

© 2022 AFP