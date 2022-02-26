طواف الامارات: بوغاتشار يحتفظ باللقب

جوزيبي كاكاتشي ا ف ب

العين (الامارات) (أ ف ب) – احتفظ السلوفيني تادي بوغاتشار بلقبه بطلا لطواف الإمارات للدراجات الهوائية للعام الثاني توالياً، بعد فوزه السبت بالمرحلة السابعة الأخيرة التي أقيمت في العين وتخلّلها الصعود الى جبل حفيت.

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وقطع دراج فريق الإمارات مسافة السباق البالغة 1058 كلم على مدى 7 أيام في 25 ساعة و38 دقيقة و16 ثانية، متفوّقا بفارق 22 ثانية على البريطاني آدم يايتس و48 ثانية على الإسباني بيّو بلباو.

واصبح بوغاتشار (23 عاماً) أوّل بطل يحتفظ بلقبه في السباق الاماراتي الذي انطلق في 2019، بعد دمج سباقي أبوظبي ودبي، ونال السلوفيني بريموز روغليتش لقبه الاول والبريطاني يايتس الثاني في 2020.

وأكّد بطل طواف فرنسا في آخر سنتين تخصّصه في الصعود، بعدما كان فاز في المرحلة الرابعة الجبلية أيضاً في رأس الخيمة للنسخة الحالية، كما توّج على قمة جبل حفيت للنسخة الثالثة توالياً بعد عامي 2020 و2021.

وقطع بوغاتشار مسافة المرحلة الأخيرة في مدينة العين لمسافة 148 كلم والتي تخلّلها في آخر 10 كلم صعود جبل حفيت الذي يرتفع 1025 مترا فوق سطح البحر، في 3 ساعات و20 دقيقة و24 ثانية، متفوقا بفارق ثانية عن يايتس، و5 ثوان عن بلباو.

وقال الدراج الشاب "أنا سعيد للغاية بالفوز في جبل حفيت للمرة الثالثة، أحب هذا السباق وهو يناسبني جدا".

وتابع"انه السباق الأول في الرونامة لعام 2022 (بين سباقات النخبة) ومن الرائع للفريق الفوز به".

ولعب زميلا بوغاتشار في الفريق، البرتغالي جواو الميدا والبولندي رافال مايكا دورا مهما عند الصعود، وقدما له المساعدة عندما احتاجها لمواجهة اندفاع يايتس الذي بقي في المقدمة لبعض الوقت في الكيلومتر الاخير، قبل أن يهاجم السلوفيني ويصل خط النهاية في المركز الأول.

واحتفى فريق الامارات بالدراج السلوفيني بعد الفوز باهدائه الاقامة الذهبية للدولة (تأشيرة طويلة الامد).

وقال البطل:"فخور جدا بها، لقد وثقت الامارات بي مبكرا ودعمتني دائما في كل خطوة بمسيرتي".

- ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة السابعة:

1- السلوفيني تادي بوغاتشار (فريق الامارات) 3:20:24 ساعات

2- البريطاني آدم يايتس (اينيوس غريناديرز) بفارق ثانية

3- الاسباني بيّو بلباو (البحرين- فيكتوريوس) بفارق 5 ثوان

4- البرتغالي جواو الميدا (فريق الامارات) بفارق 15 ثانية

5- الاسترالي لوكاس بلاب (اينيوس غريناديرز) بفارق 16 ثانية

- الترتيب العام النهائي:

1- السلوفيني تادي بوغاتشار ( فريق الامارات) 25:38:16 ساعة

2- البريطاني آدم يايتس (اينيوس غريناديرز) بفارق 22 ثانية

3- الاسباني بيّو بلباو (البحرين- فيكتوريوس) بفارق 48 ثانية

4- الروسي الكسندر فلاسوف (بورا-هانزغروهه) بفارق 54 ثانية

5- البرتغالي جواو الميدا (فريق الامارات) بفارق 55 ثانية

© 2022 AFP