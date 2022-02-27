أوكرانيا تعلن سيطرتها على خاركيف وازدياد أعداد اللاجئين

سيرغي بوبوك ا ف ب

خاركيف (أوكرانيا) (أ ف ب) – أعلنت القوات الأوكرانية الأحد أنها صدّت اختراقا روسيا في خاركيف، ثاني مدن أوكرانيا حيث تدور معارك في الشوارع، بينما يقترب عدد اللاجئين من 400 ألف وتتصاعد الضغوط الدولية على روسيا.

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وفي اليوم الرابع من الهجوم الروسي على أوكرانيا، سيطرت القوات الأوكرانية بشكل تام على مدينة خاركيف الواقعة في شمال شرق البلاد والبالغ عدد سكانها 1,4 مليون نسمة على الحدود الروسية، وفق المسؤول المحلي في خاركيف أوليغ سينيغوبوف.

وكتب سينيغوبوف عبر شبكات التواصل الاجتماعي "خاركيف تحت سيطرتنا التامة"، مؤكدا أن عملية "طرد الأعداء من المدينة" جارية.

وصباح الأحد، أفاد صحافي في وكالة فرانس برس عن معارك في الشوارع وشاهد دبابات روسية مهجورة أو مشتعلة.

وأغلقت المانيا وبلجيكا وايطاليا ولوكسمبورغ وفرنسا الأحد مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية ردا على غزو أوكرانيا.

وفي اليوم السابق، تبنّت الدول الغربية رزمة جديدة من العقوبات ضد موسكو ردا على غزوها لأوكرانيا، تشمل خصوصا استبعاد العديد من المصارف الروسية من نظام "سويفت" المصرفي، في خطوة انضمت إليها اليابان الأحد.

من جهة أخرى، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد أن أوكرانيا قدمت شكوى ضد روسيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لدفعها إلى وقف الغزو.

"تحالف دولي"

وأعلن زيلينسكي الأحد أن الليلة الماضية كانت "قاسية" في أوكرانيا، متّهما موسكو بقصف مناطق سكنية.

وقال في مقطع فيديو نشر على الانترنت "فاسيلكيف وكييف وتشرنيغيف وسومي وخاركيف والعديد من المدن الأخرى تعيش في ظروف لم نشهدها على أراضينا (...) منذ الحرب العالمية الثانية".

وأشاد زيلينسكي بتَشَكُّل "تحالف" من دول تزوّد أوكرانيا بالمساعدات وقال "نتلقّى أسلحة وأدوية وطعاما ووقودا ومالا. تشكّل تحالف دولي قوي لدعم أوكرانيا، تحالف مضاد للحرب".

من جانبها، أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الأحد أن أكثر من 368 ألف شخص فروا من أوكرانيا جرّاء الغزو الروسي الذي بدأ الخميس.

وقالت المفوضية في تغريدة "بات العدد الإجمالي حاليا 368 ألفا ويواصل ارتفاعه". وأحصت بولندا حوالى 156 ألفا، وقدمت ألمانيا رحلات قطارات مجانية لجميع الأوكرانيين الهاربين إليها.

ودعا البابا فرنسيس إلى فتح "عاجل" لممرات إنسانية وطلب "إسكات المدافع" في أوكرانيا.

وفي يوم القوات الخاصة، أشاد بوتين بدورها في الغزو معربا عن "امتنانه الخاص للذين يؤدون واجبهم ببطولة" في أوكرانيا وقد أمرت بتوسيع هجومها على أساس أن كييف رفضت المفاوضات، فيما وصف بطريرك الأرثوذكس الروس كيريل الأحد معارضي موسكو في أوكرانيا بأنهم "قوى شر" تريد كسر الوحدة التاريخية بين البلدين.

واتهم الكرملين الذي يقول إنه يريد إنهاء "الإبادة الجماعية" للروس في أوكرانيا، كييف الأحد بعدم "اغتنام الفرصة" لإجراء مفاوضات بعد عرض جديد للقاء في بيلاروس من حيث شنّت روسيا غزوها لجارتها.

"جماعات تخريبية"

وقال زيلينسكي إنه مستعد للتفاوض لكن ليس من بيلاروس التي يعتبرها قاعدة خلفية للجيش الروسي، قبل أن يعلن أنه تحدث مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو.

وفي كييف، ساد هدوء خلال الصباح بعد اشتباكات وقعت ليلا "مع جماعات تخريبية" بحسب مكتب رئيس البلدية. وسير جنود دوريات في الشوارع حاملين أسلحتهم فيما تحلّق الطائرات فوق المنطقة.

وقالت فلورا ستيبانوفا (41 عاما) التي خرجت للتنزه لبعض الوقت "لا أستطيع أن أقول إنني لست خائفة، لكن هذا أفضل من الجلوس أمام التلفزيون ومشاهدة الأخبار طوال الوقت لأن الامر يؤدي إلى الجنون".

على مسافة نحو ثلاثين كيلومترا جنوب غرب كييف، تتواصل المعارك للسيطرة على قاعدة فاسيلكيف الجوية، ما يمنع رجال الإطفاء من التدخل لإخماد حريق كبير في مستودع للنفط اصابه صاروخ روسي ليل السبت الأحد بالقرب من هذه المدينة، حسب رئيس إدارة منطقة كييف أليكسي كوليبا.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فإن الجيش الروسي "لم يحقق هدفه الرئيسي (وهو) إغلاق كييف" واللجوء إلى "التخريب" من خلال "مجموعات استطلاع تدمر البنية التحتية المدنية".

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها حاصرت مدينتين كبيرتين في الجنوب هما خيرسون وبيرديانسك البالغ عدد سكانهما 290 ألف نسمة و110 آلاف نسمة على التوالي. واوضحت في بيان "مدينة غينيتشيسك ومطار تشيرنوبايفكا قرب خيرسون أصبحا تحت سيطرتنا أيضا".

عالم مختلف

وتقول الوزارة أيضا إنها حققت مكاسب ميدانية للانفصاليين الموالين لروسيا في الشرق المدعومين من الجيش الروسي والذين تقدموا، بحسب موسكو، 52 كيلومترا منذ بدء الهجوم.

وفي المجموع، يقول الجيش الروسي إنه دمر 975 منشأة عسكرية أوكرانية.

وحتى الآن لم تأت وزارة الدفاع الروسية على ذكر أي هجوم على كييف، مؤكدة إطلاق صواريخ كروز على بنى تحتية عسكرية فقط، وعن تقدّم في الشرق الأوكراني حيث يدعم الجيش الروسي الانفصاليين في منطقتي دونيتسك ولوغانسك وفي الجنوب الأوكراني حيث دخلت القوات الروسية الخميس انطلاقا من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.

وتحدثت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على موقعها الإلكتروني عن مقتل 64 مدنيا على الأقل حتى السبت، وحرمان مئات الآلاف من المياه أو الكهرباء.

من جهته، قال وزير الصحة الأوكراني فكتور لياشكو إن 198 مدنيا على الأقل بينهم ثلاثة أطفال قتلوا، وأصيب 1115 شخصا منذ الخميس.

وقتل عشرات الجنود الأوكرانيين في القتال في كل أنحاء البلاد، بحسب الجيش الأوكراني الذي يؤكد أنه ألحق خسائر فادحة بالجيش الروسي.

ولا تكشف موسكو أي معلومات عن الخسائر التي تتكبدها.

حذّر المستشار الألماني أولاف شولتس من أن الغربيين يحتفظون ب"الحق في فرض" عقوبات جديدة على موسكو فيما قال إن بلاده ما زالت منفتحة على المفاوضات. وأشار إلى أن "العالم لن يكون كما كان في السابق".

عقوبات جديدة

بدورها، حذّرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس الأحد من أن النزاع بين روسيا وأوكرانيا قد يتواصل "لسنوات عدة" وأن على العالم أن يكون مستعدا لسعي موسكو إلى "استخدام أسلحة أسوأ".

وفي السياق، وعدت دول غربية أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة. أعلنت ألمانيا السبت إمداد كييف بألف قاذفة صواريخ مضادة للدبابات و500 صاروخ أرض جو، في خرق لسياستها التقليدية المتمثلة في رفض تصدير الأسلحة الفتاكة إلى مناطق تشهد نزاعات.

من جهتها، أعلنت واشنطن إرسال مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 350 مليون دولار. وأعلنت هولندا تسليم اوكرانيا مئتي صاروخ ستينغر مضاد للطائرات، بينما قالت الجمهورية التشيكية إنها أرسلت أسلحة بقيمة 7,6 ملايين يورو. كما أكدت بلجيكا أنها زودت كييف بألفي مدفع رشاش و3800 طن من الوقود.

ووعدت اليونان التي تتهم روسيا بقتل أوكرانيين من الأقلية اليونانية، بتقديم معدات عسكرية الأحد.

من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الدولي للجودو الأحد "تعليق" الرئاسة الفخرية لفلاديمير بوتين ومنصبه كسفير للاتحاد، ردّا على غزو روسيا لأوكرانيا. كما سيرفض الاتحاد التشيكي لكرة القدم مواجهة روسيا في بطولة كأس العالم 2022، حاذيا حذو بولندا والسويد.

كذلك، علّقت مجموعة "غوغل" قدرة وسائل الإعلام الروسية التي تمولها الدولة على جني الأموال من خلال منصاتها.

ويعقد اجتماع لوزراء الداخلية الأوروبيين الأحد للاستعداد لتدفق محتمل للاجئين يليه اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

بورز/الح/لين

© 2022 AFP