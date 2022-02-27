إعادة فتح معبر حدودي بين باكستان وأفغانستان أغلق الخميس بعد مواجهات دامية

جاويد تانفير ا ف ب

صورة مؤرخة في 24 شباط/فبراير 2022 لجريح بعد مواجهات على معبر حدودي بين باكستان وأفغانستان

كويتا (باكستان) (أ ف ب) – أعيد فتح معبر سبين بولداك-شامان الحدودي بين أفغانستان وباكستان الأحد بعد إغلاقه الخميس عقب مواجهات بين قوات أمنية من البلدين أسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى على الأقل.

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وقال ناطق باسم قوات الحدود الباكستانية الخاصة لوكالة فرانس برس "أعيد فتح الحدود أمام كل أنواع النشاطات".

ومعبر سبين بولداك-شامان الحدودي الذي يربط مدينة قندهار الأفغانية (جنوب) بمدينة كويتا الباكستانية (غرب)، هو الأهم بين البلدين بعد معبر تورخام.

وأغلق هذا المعبر الخميس بعد مواجهات بين عناصر من طالبان ومن القوات الباكستانية قتل خلالها ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون. وحمل كل طرف الطرف مسؤولية الحادث.

وقال مصدر أمني إن إعادة فتحه كانت نتيجة "محادثات مثمرة" بين مسؤولين باكستانيين ومحافظ ولاية قندهار الأفغانية.

وأكّد الناطق باسم محافظ قندهار محمود عزام إعادة فتح المعبر الحدودي.

وتزايد التوتر الحدودي منذ عودة طالبان الى السلطة في آب/اغسطس الماضي إذ تشتبه باكستان في ان مجموعات مسلحة مناهضة للحكومة تخطط لهجمات انطلاقا من افغانستان.

تنفي حركة طالبان أن تكون تؤوي مثل هذه المجموعات لكنها غاضبة من بناء إسلام أباد سياجا بطول 2700 كيلومتر على طول الحدود بين البلدين التي رسمت خلال حقبة الاستعمار والمعروفة باسم خط دوراند.

وعادة ما يعبر آلاف الأشخاص يوميا، من بينهم تجار ومواطنون يقصدون باكستان لعلاجات طبية، وآخرون لزيارة أقارب.

© 2022 AFP